יום שני, 22.12.2025 שעה 23:42

דויד נרס חוגג עם שחקני נאפולי (IMAGO)

תואר נוסף: נאפולי זכתה בסופר קאפ האיטלקי

האלופה של אנטוניו קונטה ניצחה 0:2 את בולוניה וחגגה את התואר הראשון של העונה בריאד. נרס כבש צמד יוצא מן הכלל והכריע את ההתמודדות (39', 57')

מערכת ONE | 22/12/2025 21:00
יום שני, 22/12/2025, 21:00אצטדיון אל אוואל פארקסופר קאפ איטלקי - גמר
בולוניה
הסתיים
2 0
שופט: אנדראה קולומבו (ציון: 7)
נאפולי
סופר קאפ איטלקי 25-26
00-42נאפולי1
01-11אינטר2
03-12בולוניה3
02-01מילאן4
דעת המבקר
השחקן המצטיין
דויד נרס, ציון: 8
כבש צמד נהדר והוביל את נאפולי לזכייה
השחקן המאכזב
פדריקו רבגליה, ציון: 3
היה לו חלק בשני הגולים שהוא ספג
הרכבים וציונים
 
 

תואר נוסף לארון הגביעים: התואר הראשון בכדורגל האיטלקי חולק הערב (שני) בגמר הסופר קאפ שהתקיים בריאד. האלופה המכהנת נאפולי, שגברה בחצי הגמר על מילאן, ניצחה 0:2 את מחזיקת הגביע בולוניה שהגיעה למעמד זה לאחר שחלפה על פני אינטר בדו-קרב פנדלים.

בתחילת המשחק שתי הקבוצות התקשו לכבוש ולהגיע למצבים, אך בדקה ה-39 דויד נרס לקח את זה על עצמו, מתיאו פוליטאנו הוציא כדור חוץ אל עבר הברזילאי שביצע פעולה אדירה כשחתך מהאגף הימני לעבר המרכז ובעט מחוץ לרחבה עם רגל שמאל אל החיבורים. דויד נרס היה גם זה שאמר את המילה האחרונה בהתמודדות, לאחר שלחץ נהדר את הגנת בולוניה, הוא חטף את הכדור והקפיץ בקלאס מעל רבאליה.  

זוהי הזכייה השלישית של נאפולי במפעל, בפעם הראשונה היא עשתה זאת ב-1990 והזכייה הנוספת הייתה ב-2014. החבורה של קונטה תחזור לליגה המקומית כשתתארח אצל קרמונזה, לעומתה בולוניה תארח את ססואולו במשחקה הבא.   

מחצית שניה
  • '84
  • חילוף
  • קונטה ביצע חילוף אחרון, חואן ז'סוס יצא ואלסנדרו בונג'ורנו נכנס
  • '80
  • חילוף
  • בחילוף הנוסף, בנימין דומינגז נכנס על חשבונו של ריקרדו אורסוליני
  • '80
  • חילוף
  • איטליאנו ביצע חילוף כפול נוסף, סנטיאגו קסטרו פינה את מקומו לצ'ירו אימובילה
סקוט מקטומיניי עם הכדור תחת הלחץ (IMAGO)סקוט מקטומיניי עם הכדור תחת הלחץ (IMAGO)
סטניסלב לובוטקה משתלט עם החזה (IMAGO)סטניסלב לובוטקה משתלט עם החזה (IMAGO)
  • '79
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב נשלף גם לעבר מתיאו פוליטנו
  • '78
  • חילוף
  • כובש הצמד וכוכב המשחק, דויד נרס פינה את מקומו לפסקוואל מאצוקי
  • '77
  • כרטיס צהוב
  • אמיל הולם ביצע עבירה על סף הרחבה וקיבל את הכרטיס הצהוב
ג'ובאני די לורנצו עם הכדור (IMAGO)ג'ובאני די לורנצו עם הכדור (IMAGO)
  • '69
  • חילוף
  • בחילוף הנוסף, ג'ונתן רואו נכנס במקום ניקולו קמביאגי
  • '69
  • חילוף
  • גם איטליאנו ביצע חילוף כפול, לואיס פרגוסון פינה את מקומו לת'יס דאלינגה
  • '68
  • חילוף
  • בחילוף הנוסף, מיגל גוטיירס נכנס במקומו של לאונרדו ספינאצולה
  • '68
  • חילוף
  • קונטה ביצע חילוף כפול, אליף אלמאס יצא ונואה לאנג נכנס
שחקני נאפולי חוגגים (IMAGO)שחקני נאפולי חוגגים (IMAGO)
דויד נרס מאושר (IMAGO)דויד נרס מאושר (IMAGO)
דויד נרס רץ לחגוג (IMAGO)דויד נרס רץ לחגוג (IMAGO)
  • '57
  • שער
  • שער! נאפולי עלתה ל-0:2: לחץ נהדר של דויד נרס הוביל לטעות קשה בהגנת בולוניה והברזילאי ניצל זאת על מנת לחטוף את הכדור, להקפיץ מעל השוער ולכבוש בקלאס
  • '56
  • החמצה
  • מהלך נהדר של ריקרדו אורסוליני הסתיים בהרמת כדור נפלאה ונגיחה טובה של לואיס פרגוסון, וניה מילינקוביץ-סאביץ' עצר
  • '50
  • כרטיס צהוב
  • לאחר שביצע עבירה, כרטיס צהוב נשלף לעבר ניקולו קמביאגי
לאונרדו ספינאצולה עם הכדור (IMAGO)לאונרדו ספינאצולה עם הכדור (IMAGO)
  • '48
  • החמצה
  • כדור הקרן הוגבה ואמיר רחמני נגח טוב, אך רבאליה עצר פעם נוספת
  • '47
  • החמצה
  • רסמוס הוילון עשה מהלך אישי נהדר שבסיומו הוא בעט מתוך למסגרת, אך רבאליה עצר לקרן
  • '46
  • חילוף
  • איטליאנו ביצע חילוף עם העלייה למחצית השנייה, ינס אודגארד פינה את מקומו לניקולה מורו שעלה לכר הדשא
מחצית ראשונה
  • '44
  • כרטיס צהוב
  • הצהוב הראשון בגמר נשלף לעבר טורביורן הגם שמשך בחולצתו של רסמוס הוילון
דויד נרס חוגג עם אמיר רחמני וג'ובאני די לורנצו (IMAGO)דויד נרס חוגג עם אמיר רחמני וג'ובאני די לורנצו (IMAGO)
דויד נרס חוגג עם אמיר רחמני (IMAGO)דויד נרס חוגג עם אמיר רחמני (IMAGO)
דויד נרס שמח (IMAGO)דויד נרס שמח (IMAGO)
דויד נרס מאושר (IMAGO)דויד נרס מאושר (IMAGO)
הכדור נכנס לחיבורים (IMAGO)הכדור נכנס לחיבורים (IMAGO)
  • '39
  • שער
  • שער! נאפולי עלתה ליתרון 0:1: מתיאו פוליטאנו הוציא כדור חוץ אל דויד נרס שביצע פעולה אדירה וכבש שער נהדר, לאחר שחתך מהאגף הימני אל המרכז ובעט מחוץ לרחבה אל פינה הרחוקה
דויד נרס בפעולה (IMAGO)דויד נרס בפעולה (IMAGO)
  • '36
  • החמצה
  • החבורה של קונטה כמעט מצאה את הרשת לאחר התקפה קבוצתית מופלאה, חילופי מסירות בין סקוט מקטומיניי, רסמוס הוילון ודויד נרס הובילו לכדור עומק נהדר של הברזילאי אל לאונרדו ספינאצולה שבעט כדור שכבר עבר את רבאליה, אך הרחקה מהקו מנעה גול
רסמוס הוילון במאבק על מיקום (IMAGO)רסמוס הוילון במאבק על מיקום (IMAGO)
אליף אלמאס בועט (IMAGO)אליף אלמאס בועט (IMAGO)
  • '10
  • החמצה
  • אלופת איטליה הגיעה להזדמנות מצוינת, סקוט מקטומיניי מסר כדור עומק נהדר ואליף אלמס החמיץ ממצב קורץ בתוך הרחבה
  • '1
  • החלטת שופט
  • אנדראה קולומבו שרק והוציא את הגמר לדרך
שחקני נאפולי (IMAGO)שחקני נאפולי (IMAGO)
כריסטיאן ויירי (IMAGO)כריסטיאן ויירי (IMAGO)
רוברטו באג'יו (IMAGO)רוברטו באג'יו (IMAGO)
אלסנדרו דל פיירו (IMAGO)אלסנדרו דל פיירו (IMAGO)
וינצ'נזו איטליאנו (IMAGO)וינצ'נזו איטליאנו (IMAGO)
אנטוניו קונטה (IMAGO)אנטוניו קונטה (IMAGO)
זיקוקים בגמר הסופר קאפ האיטלקי (IMAGO)זיקוקים בגמר הסופר קאפ האיטלקי (IMAGO)
מופע זיקוקים בגמר הסופר קאפ האיטלקי (IMAGO)מופע זיקוקים בגמר הסופר קאפ האיטלקי (IMAGO)
גביע הסופר קאפ האיטלקי (IMAGO)גביע הסופר קאפ האיטלקי (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים