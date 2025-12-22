תואר נוסף: נאפולי זכתה בסופר קאפ האיטלקי

השחקן המצטיין
דויד נרס, ציון: 8
כבש צמד נהדר והוביל את נאפולי לזכייה
השחקן המאכזב
פדריקו רבגליה, ציון: 3
היה לו חלק בשני הגולים שהוא ספג
תואר נוסף לארון הגביעים: התואר הראשון בכדורגל האיטלקי חולק הערב (שני) בגמר הסופר קאפ שהתקיים בריאד. האלופה המכהנת נאפולי, שגברה בחצי הגמר על מילאן, ניצחה 0:2 את מחזיקת הגביע בולוניה שהגיעה למעמד זה לאחר שחלפה על פני אינטר בדו-קרב פנדלים.
בתחילת המשחק שתי הקבוצות התקשו לכבוש ולהגיע למצבים, אך בדקה ה-39 דויד נרס לקח את זה על עצמו, מתיאו פוליטאנו הוציא כדור חוץ אל עבר הברזילאי שביצע פעולה אדירה כשחתך מהאגף הימני לעבר המרכז ובעט מחוץ לרחבה עם רגל שמאל אל החיבורים. דויד נרס היה גם זה שאמר את המילה האחרונה בהתמודדות, לאחר שלחץ נהדר את הגנת בולוניה, הוא חטף את הכדור והקפיץ בקלאס מעל רבאליה.
זוהי הזכייה השלישית של נאפולי במפעל, בפעם הראשונה היא עשתה זאת ב-1990 והזכייה הנוספת הייתה ב-2014. החבורה של קונטה תחזור לליגה המקומית כשתתארח אצל קרמונזה, לעומתה בולוניה תארח את ססואולו במשחקה הבא.
מחצית שניה
-
'84
- קונטה ביצע חילוף אחרון, חואן ז'סוס יצא ואלסנדרו בונג'ורנו נכנס
-
'80
- בחילוף הנוסף, בנימין דומינגז נכנס על חשבונו של ריקרדו אורסוליני
-
'80
- איטליאנו ביצע חילוף כפול נוסף, סנטיאגו קסטרו פינה את מקומו לצ'ירו אימובילה
-
'79
- כרטיס צהוב נשלף גם לעבר מתיאו פוליטנו
-
'78
- כובש הצמד וכוכב המשחק, דויד נרס פינה את מקומו לפסקוואל מאצוקי
-
'77
- אמיל הולם ביצע עבירה על סף הרחבה וקיבל את הכרטיס הצהוב
-
'69
- בחילוף הנוסף, ג'ונתן רואו נכנס במקום ניקולו קמביאגי
-
'69
- גם איטליאנו ביצע חילוף כפול, לואיס פרגוסון פינה את מקומו לת'יס דאלינגה
-
'68
- בחילוף הנוסף, מיגל גוטיירס נכנס במקומו של לאונרדו ספינאצולה
-
'68
- קונטה ביצע חילוף כפול, אליף אלמאס יצא ונואה לאנג נכנס
-
'57
- שער! נאפולי עלתה ל-0:2: לחץ נהדר של דויד נרס הוביל לטעות קשה בהגנת בולוניה והברזילאי ניצל זאת על מנת לחטוף את הכדור, להקפיץ מעל השוער ולכבוש בקלאס
-
'56
- מהלך נהדר של ריקרדו אורסוליני הסתיים בהרמת כדור נפלאה ונגיחה טובה של לואיס פרגוסון, וניה מילינקוביץ-סאביץ' עצר
-
'50
- לאחר שביצע עבירה, כרטיס צהוב נשלף לעבר ניקולו קמביאגי
-
'48
- כדור הקרן הוגבה ואמיר רחמני נגח טוב, אך רבאליה עצר פעם נוספת
-
'47
- רסמוס הוילון עשה מהלך אישי נהדר שבסיומו הוא בעט מתוך למסגרת, אך רבאליה עצר לקרן
-
'46
- איטליאנו ביצע חילוף עם העלייה למחצית השנייה, ינס אודגארד פינה את מקומו לניקולה מורו שעלה לכר הדשא
מחצית ראשונה
-
'44
- הצהוב הראשון בגמר נשלף לעבר טורביורן הגם שמשך בחולצתו של רסמוס הוילון
-
'39
- שער! נאפולי עלתה ליתרון 0:1: מתיאו פוליטאנו הוציא כדור חוץ אל דויד נרס שביצע פעולה אדירה וכבש שער נהדר, לאחר שחתך מהאגף הימני אל המרכז ובעט מחוץ לרחבה אל פינה הרחוקה
-
'36
- החבורה של קונטה כמעט מצאה את הרשת לאחר התקפה קבוצתית מופלאה, חילופי מסירות בין סקוט מקטומיניי, רסמוס הוילון ודויד נרס הובילו לכדור עומק נהדר של הברזילאי אל לאונרדו ספינאצולה שבעט כדור שכבר עבר את רבאליה, אך הרחקה מהקו מנעה גול
-
'10
- אלופת איטליה הגיעה להזדמנות מצוינת, סקוט מקטומיניי מסר כדור עומק נהדר ואליף אלמס החמיץ ממצב קורץ בתוך הרחבה
-
'1
- אנדראה קולומבו שרק והוציא את הגמר לדרך