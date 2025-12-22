תואר נוסף: נאפולי זכתה בסופר קאפ האיטלקי

דעת המבקר

השחקן המצטיין דויד נרס, ציון: 8

השחקן המצטיין דויד נרס, ציון: 8

כבש צמד נהדר והוביל את נאפולי לזכייה

השחקן המאכזב פדריקו רבגליה, ציון: 3

היה לו חלק בשני הגולים שהוא ספג

תואר נוסף לארון הגביעים: התואר הראשון בכדורגל האיטלקי חולק הערב (שני) בגמר הסופר קאפ שהתקיים בריאד. האלופה המכהנת נאפולי, שגברה בחצי הגמר על מילאן, ניצחה 0:2 את מחזיקת הגביע בולוניה שהגיעה למעמד זה לאחר שחלפה על פני אינטר בדו-קרב פנדלים.

בתחילת המשחק שתי הקבוצות התקשו לכבוש ולהגיע למצבים, אך בדקה ה-39 דויד נרס לקח את זה על עצמו, מתיאו פוליטאנו הוציא כדור חוץ אל עבר הברזילאי שביצע פעולה אדירה כשחתך מהאגף הימני לעבר המרכז ובעט מחוץ לרחבה עם רגל שמאל אל החיבורים. דויד נרס היה גם זה שאמר את המילה האחרונה בהתמודדות, לאחר שלחץ נהדר את הגנת בולוניה, הוא חטף את הכדור והקפיץ בקלאס מעל רבאליה.

זוהי הזכייה השלישית של נאפולי במפעל, בפעם הראשונה היא עשתה זאת ב-1990 והזכייה הנוספת הייתה ב-2014. החבורה של קונטה תחזור לליגה המקומית כשתתארח אצל קרמונזה, לעומתה בולוניה תארח את ססואולו במשחקה הבא.