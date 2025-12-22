יום שני, 22.12.2025 שעה 10:11
3910-3117ארסנל1
3716-4117מנצ'סטר סיטי2
3618-2717אסטון וילה3
2917-2917צ'לסי4
2925-2817ליברפול5
2717-1917סנדרלנד6
2628-3117מנצ'סטר יונייטד7
2619-2117קריסטל פאלאס8
2423-2517ברייטון9
2420-1817אברטון10
2322-2317ניוקאסל11
2325-2417ברנטפורד12
2223-2617טוטנהאם13
2229-2617בורנמות'14
2026-2316פולהאם15
1931-2417לידס16
1825-1716נוטינגהאם פורסט17
1335-1917ווסטהאם18
1134-1917ברנלי19
237-917וולבס20

שחקני סיטי יישקלו: האיום של פפ בהדחה מהסגל

המאמן חשף כי יבחן את משקל השחקנים בתום חופשת חג המולד ומי שלא יעמוד ברף, לא ייסע למשחק מול פורסט: "הם יכולים לאכול, אבל אני רוצה לשלוט בהם"

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

מנצ’סטר סיטי בתקופה מצוינת של שבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כולל 0:3 על ווסטהאם בשבת האחרונה בפרמייר ליג, שם התכולים צמודים מאוד לארסנל הראשונה בתוך מאבק האליפות. פפ גווארדיולה רוצה לשמור על הגחלת כמובן ולקראת חג המולד הזהיר את שחקניו מצעד חריג, סוג של מבחן.

המאמן הבהיר לסגל שלו שאם שחקן יחזור עם משקל עודף מחופשת חג המולד שתארך שלושה ימים, הוא יודח מהסגל למשחק הבא נגד נוטינגהאם פורסט. ב-25 לדצמבר, הספרדי שעל הקווים של הסיטיזנס מתכנן שקילה לכלל השחקנים.

“ברגע שהם מגיעים אחרי שלושה ימים אני רוצה לראות איך הם חוזרים”, אמר גווארדיולה והוסיף: “הם יכולים לאכול, אבל אני רוצה לשלוט בהם”. המאמן היה נחרץ לגבי העניין: “אני צריך לבחור את הסגל לפני פורסט. תדמיינו שחקן אחד שעכשיו הוא מושלם, אבל הוא יגיע עם עוד שלושה קילוגרמים? הוא יישאר במנצ’סטר. הוא לא ייסע לנוטינגהאם פורסט. 10/10, זה בטוח”.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר סיטי (IMAGO)

פפ דייק: “ראיתם איך השחקנים שלי רצים? הכל היה מושלם, הבעיה היא לא בכושר. אחת התכונות של הקבוצות שלי, מאז שהתחלתי לאמן בקבוצת המילואים של ברצלונה, היא שהן רצות כמו חיות. אבל זה לא מספיק, אנחנו צריכים לשחק טוב יותר”.

אז למרות המומנטום החיובי, ניכר שגווארדיולה מחפש שסיטי תשתפר עוד יותר כדי לזכות באליפות ובשאר התארים. דוגמה נוספת לאי הפשרות שלו בנושא הגיע אתמול (ראשון), כאשר ארלינג הולאנד וחבריו ביקשו יום חופש לאחר הניצחון על ווסטהאם, אך המאמן סירב כי חשב שהם לא שיחקו טוב מספיק.

