יום שני, 22.12.2025 שעה 20:55
יום שני, 22/12/2025, 20:30אצטדיון סמי עופרליגת העל Winner - מחזור 15
בית"ר ירושלים
דקה 26
0 0
שופט: דוד פוקסמן
מכבי חיפה
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2214-2614מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14
דורון בן דור | 22/12/2025 20:30
הרכבים וציונים
 
 
קני סייף וג'ונבוסקו קאלו (רדאד ג'בארה)
קני סייף וג'ונבוסקו קאלו (רדאד ג'בארה)

המחזור ה-15 של ליגת העל נחתם בשעה זו עם משחק ענק באצטדיון סמי עופר, כאשר מכבי חיפה, שמגיעה מהמקום השישי טרם ההתמודדות, מארחת את בית”ר ירושלים, שמגיעה מהמקום השני טרם המפגש.

הירוקים מגיעים למשחק בכושר הטוב ביותר שלהם העונה. שבעה משחקים מאז חזר לקדנציה נוספת במועדון, ברק בכר עדיין לא הפסיד, ובשלושת המשחקים האחרונים אף לא הסתפק בתיקו ורשם ניצחונות, כשמי שנכנסו לקצב הם עלי מוחמד, מיכאל אוחנה וגיא מלמד שמקבלים את הקרדיט תחתיו. הקבוצה מהכרמל יודעת שניצחון יעלה אותה אל המקום הרביעי, בעוד תיקו יספיק לה כדי לעלות אל המקום החמישי.

בצד השני, הקבוצה מהבירה יודעת שעבורה מדובר בהזדמנות פז לשפר את מעמדה במאבק האליפות, זאת אחרי שהמוליכה הפועל באר שבע ספגה 3:0 מפתיע מעירוני טבריה ומכבי תל אביב סיימה ב-1:1 מול מכבי נתניה. חניכיו של ברק יצחקי יודעים שניצחון שלהם יצמק את הפער מהפסגה לשתי נקודות בלבד ויגדיל על הדרך את הפער מהקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ לארבע נקודות.

שתי הקבוצות כבר נפגשו העונה פעמיים. בפעם הראשונה, בסמי עופר, במסגרת משחק האירופאיות של גביע הטוטו, בית”ר ירושלים יצאה עם ידה על העליונה כשניצחה 0:2 משערים של עומר אצילי וסילבה קאני, שכיום כבר משחק במדי מכבי חיפה. בליגה, שתי הקבוצות נפרדו ב-0:0 באצטדיון טדי כשזכורה במיוחד ההרחקה בדקה העשירית של זוהר זסנו, עבורו זה היה המשחק האחרון במדי בית”ר, שכן מיד לאחריו עבר למכבי חיפה בשורותיה הוא משחק כיום.  

מחצית ראשונה
  • '5
  • כרטיס צהוב
  • אזולאי מכשיל את ירין לוי וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דוד פוקסמן הוציא את ההתמודדות לדרך!
שחקני מכבי חיפה מתחממים (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה מתחממים (עמרי שטיין)
שחקני בית&qout;ר ירושלים בהכנות אחרונות (עמרי שטיין)שחקני בית"ר ירושלים בהכנות אחרונות (עמרי שטיין)
ירדן שועה. יתחיל על הספסל (עמרי שטיין)ירדן שועה. יתחיל על הספסל (עמרי שטיין)
מיכאל אוחנה בחימום. יעשה את ההבדל נגד האקסית? (עמרי שטיין)מיכאל אוחנה בחימום. יעשה את ההבדל נגד האקסית? (עמרי שטיין)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר