"המשחק מול קריית שמונה זה להיות או לא להיות"

תחושות לא פשוטות ליוו את אנשי ושחקני בני ריינה בסיום ההפסד במחזור האחרון מול הפועל תל אביב. גם דברי התוכחה שהיו"ר סעיד בסול אמר לשחקנים בעקבות יכולתם בסיום המשחק מספרות עד כמה המצב של הקבוצה בכי רע. יחד עם זאת, גם בריינה יודעים שההזדמנות האחרונה שיש להם עוד לנסות ולהציל את העונה תהיה במשחק אמצע השבוע הבא מול עירוני קריית שמונה, שנמצאת במקום ה-12, עם תשע נקודות מעל ריינה.

זה משחק שאין ממנו דרך חזרה. המשחק הזה זה להיות או לא להיות בליגת העל. כל הזמן אנחנו מדברים שהמשחק הזה והמשחק ההוא יוציא אותנו לדרך חדשה, אבל בפועל אנחנו עם 4 נקודות מתוך 45 נקודות, מה שאומר כמה הכישלון גדול השנה ויש לכך לא מעט סיבות שעיקרן נובע מבניית הסגל המאוחרת, השחרור הגדול של מספר שחקנים משמעותיים והפרידה משרון מימר”, אמרו בריינה.

בריינה לא מדברים כרגע על ינואר בקול רם אבל כבר עכשיו ברור שלתוצאה מול קריית שמונה עשויה להיות השפעה ישירה על עתידם של מספר שחקנים שלא מספקים את הסחורה. לקראת משחק הגביע בסוף השבוע מול הפועל כפר שלם עשוי לחזור לשער גד עמוס שאיבד את מקומו, כאשר גם אלקסה פיץ' ומוחמד שכר שריצו עונש הרחקה יחזרו לסגל.