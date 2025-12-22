יום שני, 22.12.2025 שעה 09:42
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2214-2614מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"המשחק מול קריית שמונה זה להיות או לא להיות"

בבני ריינה, נועלת הטבלה שצברה רק 4 נקודות מתחילת העונה, מבינים שלא נותרו להם הרבה הזדמנויות כדי להישאר בליגה: "זה משחק שאין ממנו דרך חזרה"

|
שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)
שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)

תחושות לא פשוטות ליוו את אנשי ושחקני בני ריינה בסיום ההפסד במחזור האחרון מול הפועל תל אביב. גם דברי התוכחה שהיו"ר סעיד בסול אמר לשחקנים בעקבות יכולתם בסיום המשחק מספרות עד כמה המצב של הקבוצה בכי רע. יחד עם זאת, גם בריינה יודעים שההזדמנות האחרונה שיש להם עוד לנסות ולהציל את העונה תהיה במשחק אמצע השבוע הבא מול עירוני קריית שמונה, שנמצאת במקום ה-12, עם תשע נקודות מעל ריינה.

זה משחק שאין ממנו דרך חזרה. המשחק הזה זה להיות או לא להיות בליגת העל. כל הזמן אנחנו מדברים שהמשחק הזה והמשחק ההוא יוציא אותנו לדרך חדשה, אבל בפועל אנחנו עם 4 נקודות מתוך 45 נקודות, מה שאומר כמה הכישלון גדול השנה ויש לכך לא מעט סיבות שעיקרן נובע מבניית הסגל המאוחרת, השחרור הגדול של מספר שחקנים משמעותיים והפרידה משרון מימר”, אמרו בריינה.

בריינה לא מדברים כרגע על ינואר בקול רם אבל כבר עכשיו ברור שלתוצאה מול קריית שמונה עשויה להיות השפעה ישירה על עתידם של מספר שחקנים שלא מספקים את הסחורה. לקראת משחק הגביע בסוף השבוע מול הפועל כפר שלם עשוי לחזור לשער גד עמוס שאיבד את מקומו, כאשר גם אלקסה פיץ' ומוחמד שכר שריצו עונש הרחקה יחזרו לסגל.

