 מזרח 
83%2699-286724דטרויט פיסטונס
68%2462-261722ניו יורק ניקס
65%2647-272723פילדלפיה 76'
62%2636-282024בוסטון סלטיקס
52%2850-284525טורונטו ראפטורס
52%2927-294925קליבלנד קאבלירס
50%2559-258722אורלנדו מג'יק
50%3106-309026אטלנטה הוקס
50%2842-287124מיאמי היט
50%2928-287824שיקגו בולס
36%2923-279525מילווקי באקס
33%2799-273924שארלוט הורנטס
30%2632-252123ברוקלין נטס
21%2886-265524אינדיאנה פייסרס
17%2886-260123וושינגטון וויזארדס
 מערב 
91%2341-267022אוקלהומה ת'אנדר
78%2675-288323דנבר נאגטס
73%2499-263622סן אנטוניו ספרס
68%2467-268322יוסטון רוקטס
68%2570-256922לוס אנג'לס לייקרס
68%2866-296125מינסוטה טימברוולבס
52%2803-286925גולדן סטייט ווריורס
52%2624-264723פיניקס סאנס
42%2784-273624ממפיס גריזליס
42%2910-285124פורטלנד בלייזרס
40%2894-281025דאלאס מאבריקס
39%2906-280423יוטה ג'אז
28%3058-287325ניו אורלינס פליקנס
28%3042-280325סקרמנטו קינגס
21%2750-261424לוס אנג'לס קליפרס

שיא עונתי: 150:152 אדיר לשיקגו על אטלנטה

תוצאה חריגה במשחק בין הבולס להוקס, בו נרשמו הכי הרבה נקודות העונה בליגה. תשעה שחקנים אצל המנצחת קלעו בספרות כפולות, בוזליס בלט עם 28 נקודות

ג'וש גידי (רויטרס)
ג'וש גידי (רויטרס)

ערב התקפי חריג במיוחד נרשם באטלנטה, כאשר הבולס שרדו מותחן סוער מול ההוקס במשחק בעל כמות הנקודות הגבוהה ביותר שנראתה העונה ב-NBA, שנגמר ב-150:152 לשיקגו. מטאס בוזליס הוביל תשעה שחקני שיקגו בספרות כפולות עם 28 נקודות, בערב שבו האורחים קבעו שיאי עונה הן לנקודות במחצית והן לנקודות במשחק כולו. שיקגו פתחה פער משמעותי כבר במחצית הראשונה עם 83 נקודות, והצליחה להחזיק מעמד בדקות הסיום במשחק הראשון מבין שניים רצופים בין הקבוצות באטלנטה.

בוזליס היה האיש המרכזי גם ברגעי ההכרעה, כשהפגין ערב קליעה נדיר עם שיא קריירה של 7 שלשות מ-8 ניסיונות. לצדו תרמו קובי ווייט 21 נקודות למרות פציעה בקרסול, וג’וש גידי עם 19 נקודות ו-12 אסיסטים. שיקגו המשיכה במומנטום החיובי עם ניצחון שלישי ברציפות, והוכיחה שוב את הנטייה שלה להיות מעורבת במשחקים עתירי נקודות, כפי שקרה מוקדם יותר העונה ביוטה.

מהעבר השני, ג’יילן ג’ונסון סיפק ערב ענק עם 36 נקודות, וטריי יאנג הוסיף שיא עונתי של 35, אך ההוקס המשיכו להסתבך בתקופה לא יציבה עם הפסד שלישי רצוף ושביעי בתשעת המשחקים האחרונים. אונייקה אוקונגו תרם 23 נקודות וויט קרייצ’י הוסיף 20, בעוד יאנג פתח בחמישייה בפעם השנייה בשלושה משחקים מאז שחזר מפציעה בברך, כשהצוות המקצועי עדיין מנהל את העומס שלו.

אטלנטה נאלצה להסתדר שוב ללא קריסטפס פורזינגיס, שהחמיץ משחק שישי ברציפות בשל מחלה, וגם ספגה מכה נוספת מחוץ לפרקט, לאחר שהודיעה כי אלי נדיאיי יעבור ניתוח שיסיים את עונתו בעקבות פציעה שספג בליגת הפיתוח. הקבוצות ייפגשו שוב בעוד יומיים, בניסיון של ההוקס לעצור את הרצף ושל הבולס להמשיך את התקופה ההתקפית המרשימה.

