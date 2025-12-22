שיא עונתי: 150:152 אדיר לשיקגו על אטלנטה

ערב התקפי חריג במיוחד נרשם באטלנטה, כאשר הבולס שרדו מותחן סוער מול ההוקס במשחק בעל כמות הנקודות הגבוהה ביותר שנראתה העונה ב-NBA, שנגמר ב-150:152 לשיקגו. מטאס בוזליס הוביל תשעה שחקני שיקגו בספרות כפולות עם 28 נקודות, בערב שבו האורחים קבעו שיאי עונה הן לנקודות במחצית והן לנקודות במשחק כולו. שיקגו פתחה פער משמעותי כבר במחצית הראשונה עם 83 נקודות, והצליחה להחזיק מעמד בדקות הסיום במשחק הראשון מבין שניים רצופים בין הקבוצות באטלנטה.

בוזליס היה האיש המרכזי גם ברגעי ההכרעה, כשהפגין ערב קליעה נדיר עם שיא קריירה של 7 שלשות מ-8 ניסיונות. לצדו תרמו קובי ווייט 21 נקודות למרות פציעה בקרסול, וג’וש גידי עם 19 נקודות ו-12 אסיסטים. שיקגו המשיכה במומנטום החיובי עם ניצחון שלישי ברציפות, והוכיחה שוב את הנטייה שלה להיות מעורבת במשחקים עתירי נקודות, כפי שקרה מוקדם יותר העונה ביוטה.

מהעבר השני, ג’יילן ג’ונסון סיפק ערב ענק עם 36 נקודות, וטריי יאנג הוסיף שיא עונתי של 35, אך ההוקס המשיכו להסתבך בתקופה לא יציבה עם הפסד שלישי רצוף ושביעי בתשעת המשחקים האחרונים. אונייקה אוקונגו תרם 23 נקודות וויט קרייצ’י הוסיף 20, בעוד יאנג פתח בחמישייה בפעם השנייה בשלושה משחקים מאז שחזר מפציעה בברך, כשהצוות המקצועי עדיין מנהל את העומס שלו.

אטלנטה נאלצה להסתדר שוב ללא קריסטפס פורזינגיס, שהחמיץ משחק שישי ברציפות בשל מחלה, וגם ספגה מכה נוספת מחוץ לפרקט, לאחר שהודיעה כי אלי נדיאיי יעבור ניתוח שיסיים את עונתו בעקבות פציעה שספג בליגת הפיתוח. הקבוצות ייפגשו שוב בעוד יומיים, בניסיון של ההוקס לעצור את הרצף ושל הבולס להמשיך את התקופה ההתקפית המרשימה.