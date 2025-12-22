"ברור שזה עניין מנטלי הרבה יותר מאשר מקצועי"

הפועל ירושלים ספגה אתמול (ראשון) את הפסדה הרביעי בליגת העל, 90:75 באולם הקונכייה שבבאר שבע. חניכיו של יונתן אלון פגשו את הפועל באר שבע/דימונה לאחר ההפסד בזירה המקומית במחזור הקודם לבני הרצליה ולאחר הניצחון החשוב במסגרת היורוקאפ רק שמול הקבוצה הדרומית של רמי הדר הירושלמים כבר הגיעו לפיגור בן 27 נקודות במהלך הרבע הרביעי שסיבך את האדומים לבנים מהבירה מבחינת המאבקים בהמשך הדרך.

הירושלמים התקשו למצוא את המילים לאחר המשחק, הרי זו לא רק העובדה שמדובר בהפסד רביעי בזירה המקומית, כי אם הפסד רביעי בתשעה משחקים. ביורוקאפ מצבה של הקבוצה נהדר הניצחונות מגיעים בזה אחר זה, אך אתמול הדברים פשוט לא עבדו, הם הובסו בקרב על הלוחות, יחס האסיסטים איבודים שלהם היה פחות טוב מזה של יריבתם וההגנה? היא בכלל לא הייתה שם.

90 נקודות ספגו הירושלמים כאשר ההתקפה שלהם לא הייתה בשיאה, שלושה שחקנים סיימו את המשחק בספרות כפולות כאשר ג'ארד הארפר נותן משחק טיפוסי, וקאדין קרינגטון מוסיף בספרות כפולות, הבכורה של אייזיאה מובלי הסתיימה בספרות כפולות גם כן אך כאמור בצד ההתקפי זה בערך כל מה שהיה לירושלמים שחסרים את יובל זוסמן.

הבעיה של ירושלים כתוצאה מההפסד אתמול לא נובעת רק מגביע המדינה, שכן כעת הם מדורגים במקום השביעי עם מאזן של חמישה ניצחונות אל מול ארבעה הפסדים. כזכור, ארבעת הראשונות מוגרלות מול מקומות 5-8 כך שעל הנייר כבר בשלב הראשון הירושלמים יכולים לפגוש את אחת התל אביביות אם לא יטפסו במעלה הטבלה. הבעיה של הקבוצה מהבירה בעקבות ההפסד אתמול קשורה גם לביתיות וראשות הטבלה בתום העונה הסדירה, שכן בתום תשעה מחזורים היא במרחק של ארבעה משחקים מהפועל תל אביב אותה היא עדיין לא פגשה העונה בליגת העל ובמרחק של שלושה ממכבי תל אביב שגם נגדה היא עדיין לא שיחקה במסגרת הליגה, כך שבכל הנוגע לראשות הטבלה ויתרון הביתיות הפועל ירושלים התרחקה מאוד מהמאבק במשחק אותו הפסידו בין היתר בגלל חוסר ריכוז.

יונתן אלון אמר לאחר המשחק: "היינו רעים הגנתית והתקפית. חוסר ריכוז, באנו רע מאוד, באנו לא מוכנים למשחק ברמת האנרגיות. אני מניח שזה עליי. אמרתי לשחקנים שאם הם מגיעים ככה כולם לא בפוקוס, עושים את הטעויות שלהם, כנראה הכנתי אותם לא טוב למשחק ואני צריך למצוא דרך להכין אותם יותר טוב. ברור שזה עניין מנטלי הרבה יותר ממקצועי, אנחנו טובים הרבה יותר מזה. זה לא יכול להיות שאנחנו עושים ניצחונות קשים באירופה ופה חוסר תשומת לב מקבלים איזה לייאפ, איזה דאנק, ההוא שכח, 'טעות שלי'. ככה לא נוכל לנצח במשחקים. אני צריך להכין את השחקנים יותר טוב לליגה וצריך למצוא את הדרך. איך נשנה את המצב? היינו צריכים להיות קצת עם יותר פלפל בישבן לפני המשחקים האלה".