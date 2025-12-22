לאזטיץ' ניסה להשתנות, אבל קמארה הרס לו

מכבי תל אביב סיימה שוב בתיקו, הפעם 1:1 נגד מכבי נתניה, ואמנם הפער בטבלה ירד בנקודה, אך התחושה היא שלא משנה מה הקבוצה עושה, הכל פשוט פועל נגדה.

גם במשחק בו ז׳רקו לאזטיץ׳ ניסה להשתנות, שיחק אחרת מבחינת המערך ובא עם רעיונות אחרים, זה היה מוחמד עלי קמארה שפשוט הרס לו את כל התכניות עם פעולות הזויות ואדום שהוא ממש ״ביקש לקבל״.

אך מה החלק של לאזטיץ׳ בניהול האירוע מול קמארה תוך כדי המחצית הראשונה, האם ההוראות הטקטיות של המאמן היו נכונות, ומה בדיוק הוא ניסה לעשות במחצית השנייה כששם שחקנים בתפקידים משונים?

וגם: מה יהיה בינואר, העלייה של אופק מליקה, האם הליו וארלה יתחיל להביא מספרים, הפרגון שחייב להגיע בחלק הקדמי אחרי ששוב דור פרץ בחר לנסות לסיים לבד ולא מסר לאבו פרחי, הקהל, משחק העונה בגביע ועוד ועוד. רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני בפרק חדש, האזנה נעימה.