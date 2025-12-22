יום שני, 22.12.2025 שעה 06:12
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2214-2614מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

הליו וארלה: אני צריך לעשות יותר ולייצר יותר

הקיצוני אחרי בישול הבכורה ב-1:1 של מכבי ת"א בנתניה: "תחושות מעורבות". וגם: קמארה ("כולנו ביחד"), המצב ("התוצאות יגיעו") והמונדיאל ("סנסציה")

הליו וארלה (חג'אג' רחאל)
הליו וארלה (חג'אג' רחאל)

אם יש משהו חיובי אחד שמכבי תל אביב יכולה לקחת מהמשחקים האחרונים זה שהיא סוף סוף קיבלה את הליו וארלה. אחרי תקופת התאקלמות לא הכי קלה, במהלכה לא תמיד קיבל הזדמנויות מז'רקו לאזטיץ', שחקן הכנף מקאבו ורדה נכנס לעניינים ואמש (ראשון) בישל לדור פרץ אחרי מבצע אישי יפה ב-1:1 מול נתניה. לצערו, המשחק הסתיים בתיקו והפער בטבלה עדיין גדול ועומד על שש נקודות מהפועל באר שבע.

"התחושות מעורבות, אני חושב שאנחנו עובדים בכל יום כדי לנצח, כי כשאתה במכבי אתה חייב לחשוב על ניצחונות, אבל היינו עם שחקן פחות וזה היה קשה. אני חושב ששיחקנו טוב, יצרנו מצבים במיוחד במחצית הראשונה, ובסוף זו רק עוד נקודה אחת", אמר וארלה. "אם מסתכלים על איך שהמשחק הזה התפתח, אז קשה מאוד לשחק ולייצר מצבים. נקודה אחת זה הצד החיובי כשאתה עם שחקן אחד פחות ונתניה קבוצה טובה".

על הסיכוי לזכות באליפות אמר וארלה: "אנחנו חושבים רק על המשחק הבא בגביע, צריך לנצח, צריך לשמח את הקהל שלנו, אנחנו ברגע שבו צריך לחשוב רק על איך מנצחים משחק אחרי משחק ובסוף העונה נעשה את החשבון. קאמרה? כולנו ביחד, זה לא רק קמארה. האדום זה לא רק לקמארה אלא לכל הקבוצה. כשאנחנו מנצחים זה ביחד וכאשר מפסידים זה ביחד. אנחנו באותה הסירה. שום דבר לא קרה. נעבוד כדי להשתפר". עוד אמר על מצב הקבוצה: "צריך לעבוד קשה יותר, טוב יותר, זה לא משהו אחד שצריך לעשות, אני מאמין שהתוצאות יגיעו".

לאזטיץ': "חסר לנו משהו קטן, צריכים לתקן"

על הדקות שקיבל העונה: "כל שחקן, לא רק אני, עובד בכל שבוע כדי לשחק. ברגע זה אני מרוצה אבל אני צריך לעשות יותר. אני צריך לייצר יותר עבור הקבוצה כדי לעזור לה, אם אני משחק 90 דקות אני עושה את הכל ואם אני משחק 10 דקות או בכלל לא, אני גם עושה את הכל למען הקבוצה. זה נורמלי שככל שמקבלים יותר דקות משחק אז יש לך יותר ביטחון. הצוות מאמין בי וגם השחקנים ואני מרגיש עכשיו יותר בנוח, אבל אני חייב לייצר יותר, לבשל יותר, לכבוש ולעזור לקבוצה". 

על ההגעה של קאבו ורדה למונדיאל אמר: "זו סנסציה ענקית, אבל הראש שלי רק במכבי. המונדיאל הכי חשוב שיש עבור כל שחקן, אני מאוד אוהב את המדינה שלי ואת הנבחרת שלי, אבל אני עכשיו רק במכבי, צריך להשתפר, לעבוד קשה ולנסות לזכות באליפות. העלייה למונדיאל היא כנראה הרגע השני הכי חשוב שקרה במדינה. אנחנו לא הולכים לשם רק כדי להשתתף, אלא כדי להילחם ולנסות לנצח ולתת כבוד למדינה שלנו". 

