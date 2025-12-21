יום שני, 22.12.2025 שעה 00:10
כדורגל עולמי  >> אליפות אפריקה 2025
אליפות אפריקה 2025 24-25
 בית 1 
30-21מרוקו1
00-00מאלי2
00-00זמביה3
02-01קומורו4
 בית 2 
00-00מצרים1
00-00דר' אפריקה2
00-00אנגולה3
00-00זימבבואה4
 בית 3 
00-00ניגריה1
00-00טוניסיה2
00-00אוגנדה3
00-00טנזניה4
 בית 4 
00-00סנגל1
00-00הרפ' הדמוקרטית קונגו2
00-00בנין3
00-00בוטסואנה4
 בית 5 
00-00אלג'יריה1
00-00בורקינה פאסו2
00-00גינאה המשוונית3
00-00סודאן4
 בית 6 
00-00חוף השנהב1
00-00קמרון2
00-00גאבון3
00-00מוזמביק4

אין כמו בבית: מרוקו פתחה את אל' אפריקה עם 0:2

מארחת הטורניר אספה שלוש נקודות יקרות במשחק הפתיחה מול קומורו ועשתה צעד משמעותי לעבר השלב הבא. ברהים דיאס פתח, אל כעבי חתם עם שער גדול במספרת

|
שחקני נבחרת מרוקו חוגגים (IMAGO)
שחקני נבחרת מרוקו חוגגים (IMAGO)

שריקת הפתיחה של אליפות אפריקה נשמעה הערב (ראשון) באצטדיון ברבאט, עם תצוגות של טקסים מרשימים, שתורגמו לאחר מכן לכדורגל נאה לא פחות על כר הדשא, כאשר מארחת הטורניר, מרוקו, פתחה את הטורניר ברגל ימין עם 0:2 נהדר על קומורו.

המרוקאים אמנם התקשו בפתיחה ואל המחצית הראשונה ירדו בתוצאה מאופסת, כאשר בדקה ה-11 פספסו הזדמנות לעלות ליתרון, כשסופיאן רחימי החמיץ מהנקודה הלבנה.

הסכר נפתח בדקה ה-55, כאשר קשרה של ריאל מדריד, ברהים דיאס, היה הראשון לכבוש באליפות אפריקה כשעט על כדור מצוין שמסר לו נוסאייר מזראווי ושלח את הכדור ישר לפינת השער השמאלית. הבונבוניירה של המשחק הגיעה בדקה ה-74, כשאיוב אל כעבי ביצע מספרת וירטואוזית אדירה בתוך הרחבה וכבש את שער הטורניר, אולי כבר במחזור הראשון.

המרוקאים חוגגים (IMAGO)המרוקאים חוגגים (IMAGO)

הנבחרת של וואליד רגרגי נמצאת במומנטום אדיר ורשמה הערב את ניצחונה ה-14 ברציפות במשחקים רשמיים, וביום שישי הקרוב תפגוש את נבחרת מאלי במסגרת המחזור השני של בית א’, במטרה להשלים את המלאכה ולהעפיל לסיבוב הבא. 

טקס הפתיחה של אליפות אפריקה (IMAGO)טקס הפתיחה של אליפות אפריקה (IMAGO)
טקס הפתיחה של אליפות אפריקה (IMAGO)טקס הפתיחה של אליפות אפריקה (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */