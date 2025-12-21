יום שני, 22.12.2025 שעה 00:09
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

בזכות שער בדקה ה-96: טירה גברה 2:3 על עראבה

רביע כבש בפנדל דרמטי והעלה את קבוצתו אל המקום ה-3 בליגה א' צפון. לפני כן, האורחים הפכו עצמי של דראושה עם שערים של בדאדנה וחסן, מצרי איזן

|
שחקני מ.ס טירה (חג'אג' רחאל)
שחקני מ.ס טירה (חג'אג' רחאל)

המחזור ה-12 של ליגה א’ צפון ננעל הערב (ראשון) עם משחק שסיפק דרמת ענק, בסיומה מ.ס טירה גברה 2:3 על הפועל עירוני עראבה ועלתה אל המקום השלישי בטבלה.

עבור טירה מדובר בניצחון שני ברציפות, בעוד עראבה נעצרה דווקא אחרי שהביסה 0:3 במחזור הקודם את הפועל טירת כרמל ונותרה במקום ה-12, מרחק שש נקודות מהקו האדום.

המארחת עלתה ליתרון כבר לאחר שתי דקות של כדורגל משער עצמי של מנאר דראושה. בדקה ה-25, האורחים השוו בזכות פנדל מדויק של ווסים בדאדנה והפכו בדקה ה-42 משער של מוחמד חסן.

שלוש דקות לאחר מכן, אחמד מצרי השווה את התוצאה ועמוק בתוך תוספת הזמן, בדקה ה-96, אחמד רביע דייק מהנקודה הלבנה והעניק למ.ס טירה את הניצחון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */