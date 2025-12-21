"קשה לשחק נגד 8 שחקנים שלא חושבים על התקפה"

מכבי נתניה סיימה הערב (ראשון) ב-1:1 עם מכבי תל אביב, ששיחקה בעשרה שחקנים לאחר הרחקתו של מוחמד עלי קמארה. בסיום ההתמודדות מאמן היהלומים הרגש תחושת החמצה מהתוצאה ואף עקץ את היריבה שלטענתו בעיקר חשבה על לעשות הגנה.

יוסי אבוקסיס שיתף: “אני חושב שהאדום של מכבי ת”א נתן לנו שליטה והוריד את מכבי ת”א נמוך, אז הם לא יצאו קדימה ולא היו לנו שטחים. לא בעטנו מספיק מרחוק, לא היינו מספיק חכמים, לא היה מקום לשחק כי שיחקו חמישה ושני קשרים אחוריים, זה אמצע מאוד קשה, אבל היינו צריכים לנסות להוציא כדורים יותר החוצה ולבעוט רחוק, קשה מאוד לשחק נגד קבוצה ששבעה או שמונה שחקנים לא חושבים התקפה. בסך הכל תיקו זה בסדר, אבל בגלל שזה נגד עשרה שחקנים אז אנחנו קצת מאוכזבים”.

כשנשאל למה לא הכניס את ווילסון האריס לצד דאבו אמר: “נשאר עוז, מצד שני דאבו לא התאמן כמעט בשבוע האחרון, יש לו בעיה בשרירי הבטן שהוא מושך. בתוכנית שלנו רצינו 60 דקות, אבל נתנו עוד 10 דקות בגלל שהוא לא עשה הרבה הגנה בגלל שהיו עשרה שחקנים נגדנו, אבל זו הסיבה שהחלפתי אותו. מה חסר לנתניה? חסר לנו משחק הגנה טוב יותר, אנחנו קבוצה התקפית, אולי הכי התקפית בליגה, שני מגנים שתמיד ברחבה של היריב, שלושה קשרים שתוקפים, שני חלוצים, אנחנו צריכים יותר איזון ואני דורש את זה מהשחקנים”.

מתאוס דאבו ואיסוף סיסוקו (רדאד ג'בארה)

עוד אמר: “אני הרבה פעמים נהנה מזה שאנחנו קבוצה התקפית, אבל מאוכזב מהספיגות ואני אומר את זה לשחקנים, אני חושב שבמחצית הראשונה כשמכבי ת”א הייתה ב-11 שחקנים, אגב מילה טובה להגנה שלנו כאן כי הם שיחקו לראשונה ביחד, עמית כהן שהיה בלם וג’טיי שלא שיחק כל העונה ואיתי בן שבת שלא שיחק לאחרונה, אני נהנה מההתקפה, אבל בינואר צריך להתחזק מהמשחק ההגנתי שלנו”.

עוז בילו, שכבש את השער של נתניה, אמר: “פתחנו את המשחק לא טוב, לפתוח בפיגור מוקדם נגד מכבי ת”א זה קשה מאוד, אבל הבטחנו שלא נעזוב את המשחק ואני שמח שהצלחנו לחזור. תוצאה קצת מאכזבת כי שיחקנו בסופו של דבר חצי שלם מול עשרה שחקנים, אבל אפשר לצאת עם הרבה דברים חיוביים. אם אתה תיקו נגד מכבי ת”א ויוצא מאוכזב זה אומר משהו”.

עוד שיתף: “ניצחנו את הפועל ת”א ומכבי חיפה, לא מסכים שלא הולך נגד הגדולות. אנחנו מאמינים שאפשר לנצח כל קבוצה, כי אנחנו קבוצה טובה. העונה שלי? קודם כל אני חושב שרואים שקט, נותנים לי ביטחון וברוך השם אני מחזיר, וגם אמרתי את זה כמה פעמים, אני בעמדה שונה ונהנה מאוד בעמדה הזו, אני שמח”.