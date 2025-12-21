יום ראשון, 21.12.2025 שעה 23:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2214-2614מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

בית"ר תהיה המרוויחה הגדולה? טבלת ליגת העל

הפועל ב"ש הפסידה במפתיע, מכבי ת"א לא ניצלה זאת ויצחקי יכול לצמק את הפער מהמקום הראשון לשתי נקודות אם ינצח בסמי עופר. תמונת המצב בצמרת בפנים

|
שועה, ביטון, זלטאנוביץ' ופרץ (רדאד ג'בארה)
שועה, ביטון, זלטאנוביץ' ופרץ (רדאד ג'בארה)

מוליכת ליגת העל הפועל באר שבע מעדה עם הפסד 3:0 מפתיע מאוד לעירוני טבריה, אבל מכבי תל אביב לא ידעה לנצל זאת הערב (ראשון) וסיימה ב-1:1 עם מכבי נתניה, כך שנותרה במרחק שש נקודות מהפסגה. לבית”ר ירושלים תהיה הזדמנות להוריד את הפער מהמקום הראשון לשתי נקודות בלבד אם תנצח את מכבי חיפה בסמי עופר במשחק שינעל את המחזור ה-15.

הקבוצה של רן קוז’וק עדיין ראשונה עם 35 נקודות, אחריה בית”ר עם 30 ומשחק חסר ולקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ 29 נקודות. מכבי חיפה שישית, אבל תוכל לקפוץ למקום הרביעי אם תשיג ניצחון רביעי ברציפות בביתה, כשבמצב דברים שכזה הפער שלה ממכבי ת”א יצטמצם ל-4 נקודות בלבד.

טבלת ליגת העל אחרי 15 מחזורים

1 – הפועל באר שבע – 35 נקודות

2 – בית"ר ירושלים – 30 נקודות (ומשחק חסר)

3 – מכבי תל אביב – 29 נקודות

4 – הפועל תל אביב – 25 נקודות

5 – מכבי נתניה – 23 נקודות

6 – מכבי חיפה – 22 נקודות (ומשחק חסר)

7 – בני סכנין – 20 נקודות

8 – הפועל חיפה – 18 נקודות

9 – מ.ס אשדוד – 18 נקודות

10 – הפועל פתח תקווה – 17 נקודות

11 – עירוני טבריה – 17 נקודות

12 – עירוני קריית שמונה – 13 נקודות

13 – הפועל ירושלים – 11 נקודות

14 – מכבי בני ריינה – 4 נקודות

