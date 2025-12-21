"להוציא את קמארה בחצי ה-1? איזו שאלה זו?"

למכבי תל אביב הייתה הזדמנות גדולה לשים את כל המשבר מאחור אחרי שהפועל באר שבע מעדה נגד טבריה, אך בסופו של דבר אלופת המדינה סיימה ב-1:1 נגד מכבי נתניה וכן צימקה את הפער מהמוליכה, רק שבנקודה אחת בלבד וכעת הוא עומד על שש נקודות, כשגם בית”ר ירושלים בין לבין ואפילו עם משחק חסר, אותה תשלים נגד מכבי חיפה בהמשך המחזור.

מאמן האלופה, ז’רקו לאזטיץ’, דיבר בסיום: “ההופעה שלנו הייתה טובה, בהתאם למצב. היינו דומיננטיים, ספגנו מהתקפת מעבר, איבדנו כדור באמצע ונגד קבוצה כמו נתניה זה מסוכן. ההרחקה שינתה את המשחק, התארגנו, ולדעתי הראנו אופי מהצד שלי, רוח טובה, לצערי הייתה לנו הזדמנות בדקה האחרונה ולא כבשנו, אז רק נקודה אחת”.

עוד אמר: “היה חסר לנו קצת יותר עם הכדור, יותר לבעוט, יותר לתקוף, אבל היינו מאורגנים בלי הכדור וגם עם הכדור ברגעים מסוימים, היינו עם שחקן פחות ועדיין לא יצרנו מספיק. אני מסכים שזה לא צבירת נקודות שמכבי ת”א רגילה אליו, צריך לנצח הלאה, כרגע אי אפשר לעשות כלום, צריך לנצח את המשחק הבא”.

טייריס אסאנטה והייטור מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

הסרבי המשיך ודיבר על קמארה: “להוציא את קמארה בחצי הראשון? איזו מן שאלה זו?”, ואז ענה בציניות: “כן, טעות שלי. חיכינו רק שיקבל אדום, טעות שלי. אנחנו נתכונן, ננוח יום אחד ואז נתכונן למשחק חשוב בגביע נגד הפועל חיפה ואז למשחק נגד טבריה, שראינו כמה צרות היא עשתה להפועל ב”ש, אנחנו חייבים להיות מוכנים”.

טייריס אסאנטה דיבר גם הוא: “מאוכזב יותר מאשר מרוצה, מאה אחוז. כשיש לי אדום בחצי הראשון ואתה משחק ככה כל המשחק, אני חושב שמגיע לך שלוש נקודות, אבל אנחנו במצב שלא תמיד אנחנו מקבלים מה שמגיע לנו. צריך לקחת שלוש נקודות וזה לא מה שקרה, חייבים להתקדם. לא צבירת נקודות שמכבי ת”א ראויה לו, צריך לנצח כל משחק, זה פשוט, עובדים קשה כדי לעשות את זה, אבל לפעמים אתה לא מקבל את מה שמגיע לך”.

שחקני מכבי תל אביב מתוסכלים (רדאד ג'בארה)

עוד אמר: “אני משוכנע מאה אחוז שאנחנו יכולים למחוק את פער שש הנקודות, מי שצפה במשחקים שלנו להוציא את בית”ר יודע שמגיע לנו יותר. אנחנו בצד הרע כרגע, נחכה שהמטבע יהפוך לכיוון שלנו, אבל אני חושב שאנחנו מאה אחוז יכולים להפוך את זה. על עצמי? אני משתדל, שנה שעברה הייתה העונה הראשונה שלי כאן ובכללי מחוץ לבית, התאקלמתי, אני מנסה לעשות את הכי הטוב שלי. אני לא חושב שהיה אדום על קמארה, אבל לא ראיתי הילוך חוזר עוד, זה לא היה בכוונה ואנחנו מאחוריו”.