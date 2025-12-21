יום ראשון, 21.12.2025 שעה 23:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2214-2614מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

ענו: האם מכבי תל אביב עדיין במאבק האליפות?

האלופה סיימה ב-1:1 נגד מכבי נתניה וזה הזמן שלכם להצביע בוואטסאפ של ONE: האם לאזטיץ' האיש המתאים להצעיד אותה קדימה, מי הכי אכזב ומי הצטיין?

|
טייריס אסאנטה והייטור (רדאד ג'בארה)
טייריס אסאנטה והייטור (רדאד ג'בארה)

המשחק בין מכבי נתניה לבין מכבי תל אביב הבטיח רבות בין שתי קבוצות שלא מתקשות יותר מידי להבקיע, אך בסופו של דבר זה נגמר בחלוקת נקודות ו-1:1, כאשר אלופת המדינה לא הצליחה לנצל את המעידה של הפועל באר שבע וכן צימקה את הפער, אבל רק בנקודה וכעת הדרומיים רחוקים שש נקודות ממנה.

כעת, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בערוץ הוואטסאפ של ONE: האם מכבי תל אביב עדיין במאבק על האליפות, האם ז’רקו לאזטיץ’ הוא האיש המתאים להצעיד אותה קדימה, מי היה השחקן הכי מאכזב על הדשא ומי היה המצטיין בהתמודדות? הצביעו בוואטסאפ.

