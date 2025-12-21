"מחר אף אחד לא יזכור את העבודה הטובה שעשינו"

מנצ’סטר יונייטד נכנעה הערב (ראש) 1:2 לאסטון וילה, שרשמה כעת שבעה ניצחונות רצופים בליגה הבכירה, לראשונה מזה 36 שנים. לשם השוואה, בעונת 1989/90 היא סיימה במקום השני תחת המאמן המנוח גרהאם טיילור, וגם ניצחה את מנצ’סטר יונייטד בבית במהלך אותו רצף.

אגב, מדובר ברצף הטוב ביותר של אסטון וילה מזה 111 שנים, והוא מגיע דווקא אחרי פתיחת העונה הגרועה ביותר שלה מזה 28 שנים. הקבוצה של אונאי אמרי השלימה 10 ניצחונות רצופים בכל המסגרות, והתקרבה עד כדי שלוש נקודות מהמוליכה ארסנל.

מאמן מנצ’סטר יונייטד, רובן אמורים, אמר בסיום: “אני חושב שהיינו הקבוצה הטובה יותר היום. היה לנו חוסר מזל, אפילו עם הפציעה של ברונו, אבל גם במהלך המשחק ובלעדיו היינו טובים יותר. חסמנו היטב את המעברים והם עשו את הדברים שלהם טוב. עשינו עבודה טובה מאוד שאף אחד לא יזכור מחר, כי מה שחשוב הוא התוצאה”.

ברונו פרננדש (IMAGO)

“ידענו כבר שאסטון וילה משחקת עם כולם פנימה והיינו צריכים ליצור עומס באזורים האלה. התאמנו על זה. ניסינו אפשרויות שונות, אנחנו יכולים להשתמש בהרכבים שונים בהתאם למשחק, כך שאנחנו משתפרים. שוב, אני חושב שהגיע לנו הרבה יותר היום, אבל הקבוצה הטובה יותר לא ניצחה”, הוסיף.

על הפציעה של פרננדש: “זה ממש מוזר. במהלך השנה, ובמיוחד בתקופה הזאת, יש לנו כל כך הרבה בעיות, אבל אנחנו צריכים להתמודד עם זה. אני חושב שפלצ’ר ערך את המשחק הראשון שלו, אז אלה חדשות טובות, גם לייסי אותו דבר, אז ננסה למצוא פתרונות וללכת למשחק הבא”.

“אני מאמן כבר שש שנים, וגם בספורטינג הכל סובב סביב מחלקת הנוער, זה עניין של היסטוריה. כל מאמן רוצה לקדם שחקנים מהאקדמיה ולא לבזבז כסף, כי זה נותן ערך למאמן. אני פשוט רוצה לנצח ולוודא שהשחקנים שמגיעים מהאקדמיה לא יסבלו יותר מדי. אני רק מנסה לעזור למועדון, זה לא משנה אם זה מהאקדמיה או מחו״ל”, טען הפורטוגלי.

שחקני יונייטד (IMAGO)

“אנחנו צריכים להכין את כל מי שיש לנו למשחק הבא. אנחנו לא יכולים להשתמש בשום דבר כתירוץ. אף אחד לא יזכור את הבעיות האלה, אז צריך להתמודד איתן. זה יהפוך אותנו לחזקים יותר. ראיתי מתחילת העונה קבוצה שמתקדמת קדימה, אבל לפעמים נרגעת קצת ולפעמים לא נמצאת ברגע הנכון כדי להילחם. היום זה היה בדיוק ההפך, היינו הקבוצה הטובה יותר מול קבוצה חזקה בבית שנמצאת ברצף מצוין. היינו מאוד חסרי מזל היום”, סיכם הפורטוגלי.