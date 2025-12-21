שנה טובה, מאוד: בארסה חתמה 2025 היסטורית

ברצלונה סגרת את 2025 המדהימה שלה עם שני ניצחונות בתוצאה 2:0, על ויאריאל בסרמיקה בליגה ועל גוואדלחרה בגביע המלך בדרך לשמינית הגמר. אורי רייך, רז אמיר ועמית לוינטל סיכמו בפודקאסט בארסה את המשחקים ואת השנה המטורפת שעשו הקטלונים, רגע לפני שהמועדון והכדורגל הספרדי ייכנסו ל-2026.

מה בתפריט: נתוני הכיבושים ההיסטוריים של ברצלונה בשנה הקלנדרית ואיפה היא נמצאת ביחס לברצלונה הגדולה של ה-MSN, מה הסיכוי לשבור את רצף הכיבושים הפסיכי במסגרת הליגה שעומד על 64 משחקים, ראפיניה עונה לפיפ”א על הדשא, לאמין ימאל עונה לשריקות הבוז עם השפיץ של הנעל, הרשת הנקייה שהושגה למרות ההגנה החשופה ובזכות “הסגן של קורטואה” והאם הגיע כרטיס אדום לרנאטו וייגה?

וגם: הקושי בהנעת הכדור תחת לחץ בהעדר פדרי, האמצע עם אריק ופרנקי, התמיכה ההתקפית הדלה מדי של המגנים והמחסור בתחרות בעמדות הללו, הרצון להאריך את החוזה של פליק לקראת הבחירות המתקרבות, ההפתעה הגדולה שסידר הגרמני להנהלה בגביע המלך, תאוריית החפרפרת בחדר ההלבשה, האפשרות של הקטלונים להתחזק בבלם כבר בינואר לאור הפציעה של כריסטנסן והדרבי הלוהט מול הפתעת העונה אספניול במחזור הבא. האזינו.