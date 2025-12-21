חזרה לנצח: באיירן גברה 0:4 על היידנהיים

המחזור ה-15 של הבונדסליגה ננעל הערב (ראשון) עם משחקה של מוליכת הטבלה באיירן מינכן שגברה 0:4 על פ.צ. היידנהיים. במשחק נוסף שהתרחש היום, מיינץ וסט. פאולי נפרדו ב-0:0 בקרב התחתית.

פ.צ. היידנהיים – באיירן מינכן 4:0

הבווארים חזרו לנצח בקרב הקצוות לאחר שרשמו תיקו במחזור האחרון, ולמעשה טרם הפסידו העונה בליגה, כשהם מובילים בבטחה את טבלת הבונדסליגה ופתחו פער של 9 נקודות מהשנייה דורטמונד.

מי שפתח את הסכר היה יוסיפ סטאניסיץ’, ומי שהכפיל את היתרון הוא מייקל אוליסה הלוהט, שקבע 0:2 בירידה אל חדרי ההלבשה. גם בחצי השני כבשה המנצחת שני שערים, שניהם מאוחרים. לואיס דיאס כבש בדקה ה-86 את השלישי, ומי אם לא הארי קיין חתם את תוצאת המשחק בתוספת הזמן (90+3).

מיינץ – סט. פאולי 0:0

במשחק בין נועלת הטבלה לבין זו הממוקמת שתי מקומות מעליה, אף קבוצה לא יכולה לצאת מרוצה, כאשר התיקו נטול השערים לא משרת אף אחת מהן, ושתיהן עדיין תקועות עדיין מתחת לקו האדום. המארחת שלטה יותר במשחק והגיעה ליותר מצבים, אך היא לא ניצלה אותם והתוצאה נשארה בעינה.