יום ראשון, 21.12.2025 שעה 21:52
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית

"חבל ששחקן כמו לאמין ימאל צובר לעצמו אויבים"

בספרד התייחסו לבוז של אוהדי ויאריאל לכוכב בארסה ולסגירת החשבון: "לא עשה שום דבר לא בסדר". מחמאות לאלופה שסגרה את 2025 בסטייל: "הצהרת כוונות"

|
לאמין ימאל חוגג (IMAGO)
לאמין ימאל חוגג (IMAGO)

ברצלונה סגרה את 2025 בטון חגיגי במיוחד עם ניצחון 0:2 על ויאריאל בלה סרמיקה הערב (ראשון). בכלי התקשורת הדגישו לא רק את התוצאה, אלא גם את המסר ששלחה ברצלונה ליריבותיה בצמרת.

ב׳ספורט׳ בחרו להתמקד בכוכב הצעיר וכתבו בכותרת: “לאמין ימאל גאל את עצמו מול ויאריאל”, בהתייחס לשער שכבש במחצית השנייה וליכולת שהחזירה אותו למרכז הבמה במשחק חוץ לא פשוט.

“ברצלונה סגרה את 2025 בסטייל. היא מוליכה יציבה, הקבוצה העקבית ביותר בלה ליגה, מחזיקה בעוצמה התקפית אדירה, וכשהלחץ גובר יש לה שוער ענק בדמות ז'ואן גארסיה. ומעל הכל, מבלי לשכוח את הקסם של לאמין ימאל, היא קיבלה בחזרה את ראפיניה בכושר שיא”, נכתב ב’מארקה’.

הפער נשמר: ברצלונה מנצחת את ויאריאל 0:2

“הברזילאי הוא שובר שוויון, והוא הוכיח זאת בלה סרמיקה מול ויאריאל, שנחשבת לקבוצה הטובה ביותר שלה אי פעם במסגרת הליגה. שחקניו של מרסלינו הגיעו ליותר מצבים, אך הדיוק של ברצלונה היה הגורם המכריע, וכאשר רנאטו וייגה הורחק בדקה ה-39, משחק גדול הפך למשהו אחר לגמרי”, הוסיפו בספרד.

בספרד הוסיפו וניתחו: “לאמין ימאל לא נרגע מהבוז של הקהל אחרי הכרטיס האדום עד שכבש שער. בחגיגת השער חיקה לאמין ימאל בתנועותיו את מחוות הבוז, תוך שהוא מביט לעבר היציעים בלה סרמיקה. חבל ששחקן באיכות של לאמין, שאמור לקבל מחיאות כפיים בכל אצטדיון, צובר לעצמו אויבים. והבעיה היא שהוא לא עשה דבר לא בסדר, הוא היה הקורבן של העבירה של רנאטו”.

לאמין ימאל כאוב על הדשא (IMAGO)לאמין ימאל כאוב על הדשא (IMAGO)

ב׳אס׳ הדגישו את המשמעות הרחבה של התוצאה והכתירו את ברצלונה כאלופת החורף של הליגה: “להתראות ל-2025 עם אליפות החורף”. ב׳מארקה׳ סיכמו את הערב במשפט חד: “אף אחד לא יכול לקרוא בוז לברצלונה”, כמסר מלגלג על מה שקרה בסנטיאגו ברנבאו אמש לריאל מדריד מול אוהדיה.

ב׳מונדו דפורטיבו׳ הגדירו את המשחק כ”ניצחון גדול של ברצלונה כדי לסגור את 2025 עם הצהרת כוונות ואזהרה חדשה לנווטים”. עוד צוין כי הפער מול הצוללת הצהובה גדל ל-11 נקודות, גם אם לוויאריאל שני משחקים חסרים, וכי הקבוצה הובלה על ידי ראפיניה, ששינה את פניה של ברצלונה מאז חזרתו.

