יום ראשון, 21.12.2025 שעה 21:51
כדורגל ישראלי

הפציעה הקשה ומה הוא עושה היום? חנציס נפתח

שחקן מכבי ת"א ובית"ר לשעבר רק בן 24, אך סובל מפציעה מורכבת שהשביתה אותו כשנה וחצי ושיתף: "הכדורגל היה כל העולם שלי, כיום אני מלווה ספורטאים"

|
רונן חנציס (שחר גרוס)
רונן חנציס (שחר גרוס)

רונן חנציס רק בן 24, אך לא שיחק כדורגל כבר כשנה וחצי כשהוא מתמודד עם פציעה מורכבת. בפוסט שהעלה באינסטגרם שחקן מכבי תל אביב ובית”ר ירושלים לשעבר, הוא הסביר את המצב הרפואי המורכב שלו ודיבר על מה הוא עושה היום ועתידו המקצועי.

“הרבה שואלים אותי לאן נעלמת? פרשת? אז אני אספר שאני מתמודד עם פציעה לא פשוטה בלשון המעטה כבר מעל שנה וחצי, וכרגע אני לא יכול לחזור לכדורגל שהיה כל העולם שלי מהרגע שנולדתי. הספורט והכדורגל לימדו אותי את השיעורים הכי גדולים על הגוף, על משמעת, על התמדה לאורך זמן ועל מה שנדרש כדי להגיע ליעדים שלי. בעקבות הפציעה נפתחה בפניי דלת לעשות משהו שתמיד בער בי: לעזור לאנשים לבנות גוף חזק, בריא ומאוזן”, כתב חנציס.

“בתור מי שחווה לאורך שנים תזונה מקצועית, מעקבים, בניית תוכניות מותאמות ושינויים פיזיים אמיתיים, אני יודע בדיוק מה עובד ומה לא. הבנתי שיש כל כך הרבה אנשים שרוצים שינוי אבל הולכים לאיבוד בין דיאטות, תוכניות אינטרנטיות וכל מיני “שיטות”. הם לא צריכים עוד דיאטה. הם צריכים ליווי אמיתי, אחד על אחד, ממישהו שמבין מה זה להציב מטרה ולהגיע אליה”.

“אז מה אני עושה היום? אני מלווה ליווי אישי ספורטאים ואנשים שרוצים להגיע לגוף חטוב ובריא. בע״ה נעשה ונצליח”, סיכם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */