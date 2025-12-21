הפציעה הקשה ומה הוא עושה היום? חנציס נפתח

רונן חנציס רק בן 24, אך לא שיחק כדורגל כבר כשנה וחצי כשהוא מתמודד עם פציעה מורכבת. בפוסט שהעלה באינסטגרם שחקן מכבי תל אביב ובית”ר ירושלים לשעבר, הוא הסביר את המצב הרפואי המורכב שלו ודיבר על מה הוא עושה היום ועתידו המקצועי.

“הרבה שואלים אותי לאן נעלמת? פרשת? אז אני אספר שאני מתמודד עם פציעה לא פשוטה בלשון המעטה כבר מעל שנה וחצי, וכרגע אני לא יכול לחזור לכדורגל שהיה כל העולם שלי מהרגע שנולדתי. הספורט והכדורגל לימדו אותי את השיעורים הכי גדולים על הגוף, על משמעת, על התמדה לאורך זמן ועל מה שנדרש כדי להגיע ליעדים שלי. בעקבות הפציעה נפתחה בפניי דלת לעשות משהו שתמיד בער בי: לעזור לאנשים לבנות גוף חזק, בריא ומאוזן”, כתב חנציס.

“בתור מי שחווה לאורך שנים תזונה מקצועית, מעקבים, בניית תוכניות מותאמות ושינויים פיזיים אמיתיים, אני יודע בדיוק מה עובד ומה לא. הבנתי שיש כל כך הרבה אנשים שרוצים שינוי אבל הולכים לאיבוד בין דיאטות, תוכניות אינטרנטיות וכל מיני “שיטות”. הם לא צריכים עוד דיאטה. הם צריכים ליווי אמיתי, אחד על אחד, ממישהו שמבין מה זה להציב מטרה ולהגיע אליה”.

“אז מה אני עושה היום? אני מלווה ליווי אישי ספורטאים ואנשים שרוצים להגיע לגוף חטוב ובריא. בע״ה נעשה ונצליח”, סיכם.