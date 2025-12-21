דבוש: אסור לי לרדת לרמה הזאת, אני מצטער

מ.ס אשדוד המשיכה אתמול (שבת) את התקופה הפחות מוצלחת שלה כשנכנעה 3:0 לבני סכנין. בסיום המשחק אירעה תקרית בין שחקן המפסידה לבין אוהדי המנצחת, בה הוא נצפה יורק לעברם.

השחקן הגיב לתקרית בהודעה בחשבון האינסטגרם שלו, בה נכתב: “אחרי שקראתי לא מעט כותרות אני מעוניין להגיב על מה שקרה אתמול בדוחא. בסיום המשחק אתמול אחד האוהדים של סכנין ירד מהיציע לכיוון הגדר והתחיל לקלל, לירוק ולאיים עליי, אחרי שבמהלך המשחק אוהדי סכנין קיללו אותי וזרקו עליי מצתים מהיציע.

אחרי ההשפלה שעברתי ניסיתי להגיב לאותו אוהד שירק עליי בסיום. אני מצטער שפעלתי ככה כי בתור שחקן כדורגל אסור לי לרדת לרמה הזאת ואין תירוצים. אני מקווה שלא אצטרך להיות יותר בסיטואציות כאלה, אבל גם אם כן אני אדע לפעול אחרת. שבוע טוב ומבורך”.