יום ראשון, 21.12.2025 שעה 19:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

דבוש: אסור לי לרדת לרמה הזאת, אני מצטער

שחקנה של מ.ס אשדוד הגיב על תנועת היריקה שביצע לכיוון אוהדי בני סכנין לאחר ההפסד 3:0 של קבוצתו: "אין תירוצים, מקווה שלא אהיה יותר במצב כזה"

|
נהוראי דבוש עם הכדור (עמרי שטיין)
נהוראי דבוש עם הכדור (עמרי שטיין)

מ.ס אשדוד המשיכה אתמול (שבת) את התקופה הפחות מוצלחת שלה כשנכנעה 3:0 לבני סכנין. בסיום המשחק אירעה תקרית בין שחקן המפסידה לבין אוהדי המנצחת, בה הוא נצפה יורק לעברם.

השחקן הגיב לתקרית בהודעה בחשבון האינסטגרם שלו, בה נכתב: “אחרי שקראתי לא מעט כותרות אני מעוניין להגיב על מה שקרה אתמול בדוחא. בסיום המשחק אתמול אחד האוהדים של סכנין ירד מהיציע לכיוון הגדר והתחיל לקלל, לירוק ולאיים עליי, אחרי שבמהלך המשחק אוהדי סכנין קיללו אותי וזרקו עליי מצתים מהיציע.

אחרי ההשפלה שעברתי ניסיתי להגיב לאותו אוהד שירק עליי בסיום. אני מצטער שפעלתי ככה כי בתור שחקן כדורגל אסור לי לרדת לרמה הזאת ואין תירוצים. אני מקווה שלא אצטרך להיות יותר בסיטואציות כאלה, אבל גם אם כן אני אדע לפעול אחרת. שבוע טוב ומבורך”.

אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
