עמדה במשימה: 0:3 לאתלטיקו מדריד על ג'ירונה

המחזור ה-17 בליגה הספרדית נמשך הערב (ראשון). במשחק שפתח את יום המשחקים בלה ליגה אתלטיקו מדריד של צ’ולו סימאונה ניצחה 0:3 את ג’ירונה במונטיליבי. בהמשך: ראיו וייקאנו תתארח אצל אלצ’ה (19:30, חי בערוץ ONE) ובטיס תארח את חטאפה (22:00, חי בערוץ ONE).

ג’ירונה – אתלטיקו מדריד 3:0

המשחק נפתח טוב מבחינת האורחת כשהקפטן קוקה כבש שער נדיר ביופיו בדקה ה-13 של ההתמודדות. בדקה ה-28 ניקו גונזאלס נפצע והוחלף על ידי קונור גלאגר, שהכפיל את היתרון של הקולצ’ונרוס עשר דקות לאחר שעלה לשחק. המילה האחרונה נאמרה על ידי אנטואן גריזמן שמצא את הרשת בדקה ה-92.