יום ראשון, 21.12.2025 שעה 19:19
כדורגל ישראלי

דוידה בספסל, סיסוקו ושחר בהרכב של מכבי ת"א

אלופת המדינה תתארח בנתניה הערב ב-20:15: גם בן הרוש, פרץ ו-וארלה ב-11 של לאזטיץ', בליץ' לא בסגל. מאור לוי, דיומנדה, בילו ודאבו יפתחו בצד השני

|
אושר דוידה בפעולה (חגי מיכאלי)
אושר דוידה בפעולה (חגי מיכאלי)

המחזור ה-15 בליגת העל ימשיך הערב (ראשון, 20:15) עם משחק לוהט בין מכבי תל אביב שתתארח אצל מכבי נתניה. החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ לא ניצחה כבר שלושה משחקים ברציפות בכל המסגרות והיא תחפש שלוש נקודות כדי שהצמרת לא תברח לגמרי. בצד השני, גם היהלומים מקווים להידבק עוד יותר לקבוצות שמעליה בטבלה.

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, הריברטו טבארש, מוחמד ג'טיי, איתי בן שבת, עמית כהן, רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג'וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו ומתיאוס דאבו.

הרכב מכבי ת”א: אופק מליקה, נועם בן הרוש, טייריס אסאנטה, מוחמד עלי קמארה, רוי רביבו, עידו שחר, איסוף סיסוקו, דור פרץ, הליו וארלה, שגיב יחזקאל וסייד אבו פרחי.

יוסי אבוקסיס וז׳רקו לאזטיץ׳ (חגי מיכאלי)יוסי אבוקסיס וז׳רקו לאזטיץ׳ (חגי מיכאלי)

בארבעת המפגשים האחרונים בין הקבוצות יחס השערים עומד על 3:18 לטובת התל אביבים, כולל ניצחון 0:4 במחזור השני העונה. הפעם האחרונה בה מכבי נתניה ניצחה את האלופה הייתה בפברואר 2023, אז לירן רוטמן ופטריק טוומאסי (שער גדול) כבשו עבור היהלומים, ערן זהבי רק צימק. גם הערב אפשר לצפות למשחק רב שערים בשרון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */