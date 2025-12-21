יום ראשון, 21.12.2025 שעה 17:42
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

90 דקות לעומרי גאנדלמן בהפסד 2:1 של גנט

הישראלי וקבוצתו הפסידו לברוז' והמשיכו בתקופה הלא טובה. 1:1 ללמקין (90 דקות) וטוונטה מול פיינורד. קבוצת הנוער של ברצלונה, עם גורן ב-11, חגגה

|
עומרי גאנדלמן (IMAGO)
עומרי גאנדלמן (IMAGO)

# עומרי גאנדלמן פתח בהרכב ושיחק 90 דקות בהפסד 2:1 של גנט לקלאב ברוז' במחזור ה-19 של הליגה הבלגית. גנט נמצאת ברצף לא טוב של תוצאות והיא רק במקום ה-10, כשמנגד ברוז' רחוקה שלוש נקודות מאוניון סן ז'ילואז שבפסגה.

# בהולנד, סתיו לקין שיחק 90 דקות ב-1:1 בין קבוצתו טוונטה לפיינורד במסגרת המחזור ה-17 בליגה ההולנדית. פינורד מהמקום השני בטבלה איבדה נקודות יקרות נגד הקבוצה של הישראלי, שמצידה רשמה תיקו רביעי בששת המחזורים האחרונים (בהם גם לא הפסידה) ונותרה במקום השביעי.

# קבוצת הנוער של ברצלונה סגרה את 2025 בצורה מרשימה עם ניצחון 0:4 על קונסטנסיה. האורחים מהאיים הבלאריים הגיעו במערך הגנתי מאוד של 5-4-1, אך לא הצליחו לעצור את הלחץ והשטף ההתקפי של חניכיו של פול פלאנס, בשחק שבו אוריין גורן פתח בהרכב של הקטלונים.

קבוצת הנוער של ברצלונה (ברצלונה)קבוצת הנוער של ברצלונה (ברצלונה)
