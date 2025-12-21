יום ראשון, 21.12.2025 שעה 16:16
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2322-1517אתלטיק בילבאו8
2026-2417סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1820-1717אוססונה12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

לאמין ימאל, ראפיניה ודה יונג בהרכב ברצלונה

ב-17:15 בערוץ ONE: פרמין, אריק ופראן טורס ישלימו את חוליות הקישור וההתקפה. גם מרטין, קונדה ובאלדה ב-11 של פליק. סולומון על הספסל של ויאריאל

|
לאמין ימאל מתחמם (IMAGO)
לאמין ימאל מתחמם (IMAGO)

המחזור ה-17 של הליגה הספרדית יימשך הערב (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE), כשברצלונה תתארח אצל ויאריאל. המוליכה ראתה איך ריאל מדריד נצמדה אליה בטבלה, לאחר הניצחון שלה אמש על סביליה ותרצה להחזיר את הפער ל-4 נקודות. מנגד, הקבוצה של מרסלינו תנסה להתאושש מההפסד המפתיע לראסינג סאנטנדר, שהוביל להדחה מהגביע הספרדי.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין, אלחנדרו באלדה, אריק גארסיה, פרנקי דה יונג, ראפיניה, פרמין, לאמין ימאל ופראן טורס.

הקטלונים מגיעים למשחק מהמקום הראשון, לאחר שבעה ניצחונות ברציפות בליגה, מאז ההפסד בקלאסיקו, וינסו להמשיך במומנטום גם בלה סראמיקה. החזרה של ראפיניה מהפציעה נותנת תקווה גדולה להמשך העונה של הקבוצה של לפיק, הברזילאי כבש צמד במשחק הליגה האחרון נגד אוסאסונה ומעבר לשערים מכניס אנרגיות חיוביות בקבוצה.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

מן העבר השני, הצוללת הצהובה אומנם במקום השלישי בליגה, עם שישה ניצחונות ברציפות, אבל בשאר המפעלים המצב פחות מעודד. בליגת האלופות הקבוצה נמצאת במקום הלפני האחרון, עם נקודה אחת בלבד מ-18 אפשריות, ובגביע הספרדי היא הודחה ע”י סאנטנדר מהליגה בשנייה.

במשחק האחרון בין הקבוצות, במסגרת המחזור ה-37 בעונה שעברה, ניצחה ויאריאל 2:3 במונז’ואיק משערים של איוסה פרס, סנטי ומסנייה ושער ניצחון של טייוון בוחנן בדקה ה-80, פרמין לופס ולאמין ימאל כבשו לבלאוגרנה.

