הרצף נמשך: הפועל חולון גברה 79:90 על רעננה

המחזור העשירי בליגת ווינר סל המשיך הערב (ראשון) עם מפגש מסקרן במטרווסט, הפועל חולון ניצחה 79:90 את מכבי רעננה ורשמה ניצחון רביעי ברציפות בכל המסגרות. מנגד, המארחת לא הצליחה לעצור את כדור השלג ורשמה הפסד שביעי רצוף.

הרבע הראשון נפתח עם מהלך נהדר של דרק וולטון ג'וניור שהשלים שלוש נקודות, לאחר שקלע, סחט עבירה ודייק מקו העונשין. הקבוצות התקשו לברוח אחת לשנייה והפתיחה הייתה צמודה עם סקור נמוך. הרבע השני הוסיף להיות צמוד, אך המארחת ירדה למחצית ביתרון.

הרבע השלישי היה הרבע של הפועל חולון וג’ורדן מקריי שהיה אחראי ישיר לריצה של האורחת, לראשונה בהתמודדות פרנקו וחניכיו עלו ליתרון דו ספרתי, כך גם היה בתום הרבע. ברבע המכריע המארחת התקשתה לחזור בייחוד לאחר שג’ו רגלנד הורחק בחמש עבירות מול האקסית, והאורחת ניצלה זאת על מנת להכריע את המשחק ולנצח בדו ספרתי.

במחזור הבא, מכבי רעננה תנסה לעצור את המפולת כשתצא למשחק חוץ קשה בארנה מול הפועל ירושלים. הפועל חולון תחזור פעם נוספת לשרון כשתתארח באולם היובל של בני הרצליה.

קלעו למכבי רעננה: טייריס רדפורד (23 נקודות), נייט לשבסקי (17 נק’, 7 ריבאונדים), דיילן קונץ (13 נק’), אלכס לדר (10 נק'), ווילי וורקמן (10 נק’), ג’ו רגלנד (4 נק’, 8 אסיסטים), יותם חנוכי (2 נק’).

קלעו להפועל חולון: ג’ורדן מקריי (24 נקודות), דרק וולטון ג'וניור (16 נק’, 6 אסיסטים), יאיר קרביץ (11 נק’), ליאור קררה (10 נק’), ניסייר ברוקס (9 נק’), נתנאל ארצי (7 נק’), דמיון רוסר (6 נק’), עידן זלמנסון (4 נק’), טוד ווית’רס (2 נק’), רועי רוזנברג (נקודה).

רבע ראשון: 16:17 להפועל חולון

החמישייה של מכבי רעננה: דיילן קונץ, ג'ו רגלנד, נייט לשבסקי, יותם חנוכי, טייריס רדפורד.

החמישייה של הפועל חולון: דרק וולטון ג'וניור, טוד ווית'רס, ניסייר ברוקס, ג’ורדן מקריי, נתנאל ארצי.

המשחק נפתח עם מהלך נהדר של דרק וולטון ג'וניור שהשלים שלוש נקודות, לאחר שקלע, סחט עבירה ודייק מקו העונשין. מהצד השני, ג’ו רגלנד מסר אסיסט נהדר לדיילן קונץ שקלע מתחת לסל. ניסייר ברוקס הוסיף שתי נקודות לאורחת.

יותם חנוכי חדר נהדר לכיוון הסל, סיים טוב והעניק יתרון ראשון במשחק למארחת. ליאור קררה קלע מחצי מרחק. עידן זלמנסון מסר אסיסט נהדר לדרק וולטון. נתנאל ארצי חדר עם הגב לסל וקלע עוד שתי נקודות. רגלנד קלע נקודות ראשונות מול האקסית. יאיר קרביץ חטף מרגלנד וסיים מתפרצת בלייאפ.

רבע שני: 37:40 למכבי רעננה

קרביץ פתח את הרבע עם לייאפ נוסף. אלכס לדר הגיב עם נקודות שלו מהצד השני. רגלנד מסר אסיסט נהדר לנייט לשבסקי שהטביע אליהופ ואף סחט עבירה. ג’ורדן מקריי קלע מחצי מרחק, אלו היו הנקודות הראשונות שלו במשחק. וולטון הציל כדור אבוד ומסר אסיסט נהדר לברוקס שהטביע.

דיילן קונץ צלף שלשה. מקריי הגיב עם שתי נקודות. לשבסקי קפץ לריבאונד התקפה, דחף את הכדור והכניס אותו לסל. ווילי וורקמן יצא למתפרצת, סיים בדאנק והעניק יתרון למארחת. רגלנד חדר נהדר לסל והוסיף עוד שתי נקודות. וורקמן קלע ‘גויאבה’ והעניק יתרון שש לקבוצה מהשרון. וולטון צלף מחוץ לקשת ולשבסקי הגיב עם שלשה משלו. השלשות לא הפסיקו, גם יאיר קרביץ צלף.

רבע שלישי: 57:67 להפועל חולון

ליאור קררה פתח את המחצית השנייה עם סל מחצי מרחק. היתרון חזר לאורחת לאחר שמקריי קלע ארבע נקודות רצופות. מקריי הוסיף אסיסט נהדר לברוקס שקלע מתחת לסל. מקריי המשיך ברבע המצוין שלו וקבע ריצת 0:7 לחולון.

רדפורד הגיב עם לייאפ נהדר, רגלנד רשם אסיסט שביעי. ברוקס הוסיף דאנק נוסף והעניק לראשונה יתרון דו ספרתי לאורחת. וורקמן קלע מתחת לסל. קונץ סיים לייאפ. מנגד, קררה צלף שלשה מהפינה. גם לדר קלע מחוץ לקשת. וולטון חדר נהדר לצבע והוסיף שתי נקודות. קרביץ סיים לייאפ וקבע יתרון דו ספרתי לפני תום הרבע.

רבע רביעי: 79:90 להפועל חולון

דמיון רוסר פתח את הרבע המכריע עם נקודות ראשונות, מחצי מרחק. לשבסקי צלף שלשה לאחר שקיבל אסיסט נוסף מרגלנד. וולטון מסר אסיסט נהדר לזלמנסון שקלע מתוך הצבע. רדפורד לקח ריבאונד התקפה וקלע מתחת לסל. לדר ביצע עבירה בלתי ספורטיבית, וולטון קלע כדור אחד מתוך שניים מקו העונשין.

מקריי קלע מחצי מרחק. לשבסקי לקח ריבאונד התקפה וקלע מתחת לסל. מקריי הוסיף עוד שתי נקודות. קרביץ קלע סל קשה מהצבע, על השמירה של רדפורד. רדפורד החזיר לו, עם סל נהדר משלו כשגרם לקרביץ להחליק. רדפורד צלף שלשה. רוסר השלים אליהופ אדיר. רדפורד צלף שלשה.