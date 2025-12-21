יום ראשון, 21.12.2025 שעה 16:16
4320-4917ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2322-1517אתלטיק בילבאו8
2026-2417סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1820-1717אוססונה12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

קרע חלקי ברצועות לכריסטנסן שבחוץ ל-4 חודשים

עוד מכה לברצלונה: הדני שעשה תנועה לא טובה באימון, אובחן עם קרע חלקי בברך שמאל, אך לא ינותח ויעבור טיפול שמרני. פליק נותר עם 2 בלמים טבעיים

|
אנדראס כריסטנסן וחבריו (IMAGO)
אנדראס כריסטנסן וחבריו (IMAGO)

ברצלונה ספגה מכה נוספת לקראת המשך העונה, לאחר שאנדראס כריסטנסן אובחן עם קרע ברצועה הצולבת הקדמית בברך שמאל. הבלם הדני נפצע בתנועה לא טובה במהלך האימון אתמול (שבת) ובשל כך לא יצא עם הקבוצה למשחק מול ויאריאל. הבדיקות שבוצעו ביום ראשון בברצלונה אישרו כי מדובר בקרע חלקי, ולכן השחקן יעבור טיפול שמרני ולא ניתוחי.

למרות שהמועדון לא נקב בלוח זמנים רשמי להחלמה, ההערכות מדברות על היעדרות של שלושה עד ארבעה חודשים – פרק זמן משמעותי שמציב את האנזי פליק בפני מצוקה בהגנה. נכון לעכשיו, לרשות המאמן עומדים רק שני בלמים טבעיים: פאו קובארסי ואריק גארסיה שמתופקד בכלל כקשר אחורי, כאשר ז’ול קונדה מתופקד כמגן ימני.

הפציעה של כריסטנסן מצטרפת להיעדרותו המתמשכת של רונאלד אראוחו, שעדיין אין מועד ברור לחזרתו. עם זאת, במועדון מנסים לשמור על קור רוח. כריסטנסן לא היה שחקן קבוע בהרכב של פליק בתקופה האחרונה, והיכולת הטובה שמציג ג’רארד מרטין בעמדת הבלם מעניקה לצוות המקצועי שקט יחסי.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

יחד עם זאת, ברור כי ברצלונה תנצל את פגרת חג המולד כדי לבחון לעומק את מצבת הבלמים ולבדוק אפשרות לחיזוק בעמדה, שכבר עמדה על הפרק עוד לפני הפציעה האחרונה. כל זאת ייעשה ללא לחץ מיידי, אך מתוך הבנה שהסגל הדליל במרכז ההגנה עלול להפוך לבעיה בהמשך.

בינתיים, המיקוד המלא של ברצלונה נמצא במשחק החוץ מול ויאריאל, אליו מגיע פליק לא רק בלי כריסטנסן, אלא גם ללא פדרי - חיסרון שמדאיג את המאמן אפילו יותר לקראת המשך הדרך.

