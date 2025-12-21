"לא נביא את רונאלדו בינואר, ק"ש - מלחמת עולם"

מכבי בני ריינה, שהפסידה 3:1 להפועל תל אביב בשבת, נמצאת במקום האחרון בטבלת ליגת העל עם 4 נקודות בלבד במרחק 9 נקודות מחוף מבטחים. היום (ראשון) התארח מנכ”ל המועדון, אחמד ג’אבר, בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE ושיתף בתחושות לגבי התקופה הקשה שעוברת הקבוצה.

עוד הפסד ואתם בסכנת ירידה ממשית.

”בהחלט, זאת המציאות ואנחנו מנסים להתמודד איתה. נעשה הכל כדי לצאת מהבוץ”.

אתה חושב שאפשר?

”ההפרש למזלנו לא עד כדי כך גדול. זה המזל בליגה הזאת, שאתה נשאר בחיים למרות כל הטעויות שעשינו העונה. אספנו רק ארבע נקודות, שזה הזוי, אבל אנחנו עדיין בחיים”.

איגוד השופטים הוציא הודעה שקופחתם והגיע אדום לדניאל דאפה, אבל אתם לא נראים מספיק טוב. אתם לא נראים כמו קבוצה שנלחמת על חייה. כבר החלפתם מאמן, אבל זה נראה שפשוט הסגל לא מספיק טוב. ינואר זה לא קסם.

”קודם כל, ברגע שאתה רק עם ארבע נקודות אז יש יותר מסיבה אחת. אנחנו לא נראים טוב ולא מספיק טובים. לא יכול להיות שטעויות שיפוט שמכריעות משחקים יהיו נגדנו כבר ארבע פעמים העונה. זה קורה לכל הקטנות, אבל השנה זה חריג. ארבע פעמים שזה השפיע ישירות על התוצאה. להגיע לינואר עם ארבע נקודות זה הזוי, אנחנו חייבים להגיע לינואר עם יותר נקודות, כי לא נביא את רונאלדו בינואר. יש משחק נגד קריית שמונה שהוא מלחמת עולם”.

מה יהיה? שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)

יש תקציב לינואר?

”הבעיה של ריינה לא כלכלית, זה לא שאנחנו אחרונים כי התקציב שלנו הכי נמוך. אנחנו שם כי אנחנו לא מספיק טובים”.

להאדיה אין מספיק ניסיון בליגת העל, הוא מי שיוציא אתכם מהבוץ?

”אנחנו האמנו בו אז ומאמינים גם היום. בכדורגל הכל דינמי, גם צ’אבי אלונסו וארנה סלוט מצבם התערער אחרי כמה הפסדים. כרגע מעמדו לא על הפרק”.

כמה הטעות של הפרידה ממימר עשתה לכם נזק?

”נעשו בקיץ הרבה טעויות וזה חלק מהן”.

אתה אופטימי?

”אני מאוד אופטימי, אבל צריך מעשים. הקבוצה שלנו היא לא כזאת גרועה שלא תוכל להביא 14-15 נקודות בסיבוב השני. יש קבוצות עם סגלים פחות טובים שמביאות נקודות”.

שרון מימר (עמרי שטיין)

איזה עוד שפנים אתם יכולים לשלוף מהכובע?

”אסיפות, עונשים, שיחות, זה לא העניין. הסגל הזה צריך להוציא מעצמו יותר. גם קבוצה בלאומית שתשחק 14 מחזורים בליגה תצטרך להביא יותר מארבע נקודות”.

יש החלטה לשחרר את חבשי בינואר?

”לא”.

הוא לא זוכה לאמון.

”הוא הגיע בקול תרועה, הוא בא על תקן שחקן מביל, היכולת שלו לא הייתה מספיק טובה, אבל הוא עדיין שחקן סגל של ריינה ואם המאמן יחשוב שהוא צריך לשחק הוא ישחק. לא דובר איתו על משהו לקראת ינואר”.

מה עם אנטוניו ספר?

”הוא כמעט השלים את השיקום שלו, הוא אמור לנחות בארץ בשבוע הבא. אנחנו מקווים שיחזור מהר”.