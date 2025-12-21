יום ראשון, 21.12.2025 שעה 16:37
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
18675-8139הפועל ת"א
17733-8639מכבי ת"א
16667-7349הפועל העמק
15800-8439עירוני קריית אתא
14838-8699בני הרצליה
14657-6578הפועל חולון
13615-6548הפועל ירושלים
13865-80710מכבי ראשל"צ
12775-7379עירוני רמת גן
12801-7489הפועל ב"ש/דימונה
12747-6949עירוני נס ציונה
11774-7199מכבי רעננה
11740-6459הפועל גליל עליון
11858-76210אליצור נתניה

הבלאגן בנתניה נמשך: ליקויאניס סיים את תפקידו

המאמן היווני חש שאין ביכולתו להוציא את העגלה מהבוץ ובשיחה עם ההנהלה הוחלט שיעזוב. עוזר המאמן יחליפו. בקבוצה מחפשים מחליף, אך יש מעט מועמדים

|
אריס ליקויאניס (IMAGO)
אריס ליקויאניס (IMAGO)

הזעזועים באליצור נתניה נמשכים. לאחר עזיבת המנהל המקצועי, עידן אבשלום, בשבוע שעבר והתפטרותו של יושב ראש הקבוצה, אבידן נגר ביום חמישי, אתמול (שבת) שוחח מאמן הקבוצה אריס ליקויאניס עם הנהלת המועדון והודיע לקבוצה על רצונו לעזוב. בשיחה סוכם כי היווני יעזוב את תפקידו באופן מיידי. את האימון היום כבר מעביר עוזר המאמן, נתנאל דהן. 

ליקויאניס בן ה-55 מונה למאמן הקבוצה בתחילת נובמבר, אך לא הצליח להשיג ולו נצחון אחד בחמשת המשחקים אותם ניהל. לאחר ההפסד למכבי ראשון לציון ביום שישי, שהיה השמיני ברצף של הקבוצה מהשרון, החליט ליקויאניס כי אין ביכולתו לסייע לקבוצה.

בנתניה מחפשים מאמן בקדחתנות, אך האופציות לא רבות. גיא גודס קיבל פנייה עוד לפני מינויו של ליקויאניס, אך השיב בשלילה. פנייה נעשתה גם לאורן אהרוני, אך כרגע הוא אינו שש להגיע.

באליצור נתניה אמרו: “אנחנו מודים לאריס על התקופה הקצרה שלו איתנו, על המחויבות, המקצועיות ההשקעה, ומאחלים לו הצלחה רבה בהמשך דרכו. אנו בטוחים שאריס הוא מאמן מצוין, שבעת הנוכחית ובסיטואציה שנוצרה לא הצליח להוביל את הקבוצה כפי שקיווינו וציפינו”.

דברי הפרידה של אריס ליקויאניס: “תודה לכולם. התקופה שבה עבדנו יחד הייתה קצרה, אך משמעותית עבורי. אני רוצה להודות לכל אנשי המועדון, שהתייחסו אליי בכבוד גדול לאורך כל הדרך, ולהודות על ההזדמנות שניתנה לי. התוצאות לא היו כפי שכולנו קיווינו, ובהסכמה משותפת החלטנו לסיים את דרכנו בשלב זה. אני מאחל למועדון הצלחה רבה בהמשך, ואולי דרכינו עוד יצטלבו בעתיד”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */