יום ראשון, 21.12.2025 שעה 16:39
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"ב"ש קיבלה מכה לראש שתחזיר אותה לקרקע"

שחקן העבר של הקבוצה סתיו אלימלך דיבר על ההפסד לטבריה ב"שיחת היום": "קוז'וק לא הגיב מספיק טוב לאדום. הקבוצה צריכה ספסל יותר עמוק ואיכותי"


שחקני הפועל באר שבע מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל באר שבע מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

בהפועל באר שבע עדיין לא יצאו מההלם לאחר התבוסה 3:0 לעירוני טבריה. הקבוצה בראשות רן קוז'וק לא הופיעה, וכעת בית"ר ירושלים ומכבי תל אביב יכולות להתקרב אליה. אז איך הדרומיים ספגו הפסד כזה? קפטן העבר של הפועל באר שבע, סתיו אלימלך, דיבר על התבוסה בתוכנית 'שיחת היום' ב-ONE.

מה דעתך על התבוסה אמש?
“באר שבע פתחה את העונה ברעב ובאיכות עם שישה ניצחונות רצופים. יש ירידה והיא מעבר למצופה. אם נסתכל על בית”ר ירושלים, היא פתחה את העונה בצורה לא טובה ועכשיו נראית מצוין. זה יוצר עניין בליגה, אבל באר שבע חייבת לחזור לעניינים. קוז’וק צריך לקחת את זה בידיים, והוא גם אמר שזה על הצוות המקצועי, וזה ייאמר לזכותו. אי אפשר להפסיד ככה משחק”.

כמה קאנגווה היה חסר אתמול?
”אי אפשר לבוא זחוחים, הם באו זחוחים וקיבלו בראש מכה שתחזיר אותם לקרקע. ידעו שקאנגווה נוסע לאליפות והיו צריכים לייצר אופציות נוספות במקומו שיהיו יעילות. לאחר ההרחקה קוז’וק לא הגיב מספיק טוב, הוא בדרך כלל יודע להגיב. ב”ש יודעת לחזור מפיגור והיא יודעת לעמוד בעשרה שחקנים, אבל אתמול לא הייתה תגובה טובה. אולי היה צריך לחזור לשלושה בהגנה, אולי לשנות מערך. לא יודע. פשוט לא הגיבו”.

איך אתה רואה את המשך העונה של ב”ש?
מאתגרת מאוד. באר שבע צריכה ספסל יותר עמוק ואיכותי. ספסל שידע להיות יעיל כדי לבוא ולנצח משחקים כאלה. מכבי תל אביב יכולה לנצח הערב, לצמק את הפער ולחזור לעצמה וכל המרוץ נפתח כשגם בית”ר ירושלים עורבת. עכשיו מתחיל ה’מאני טיים’. לפני הפלייאוף, ב”ש צריכה לבוא עם נקודות גם על חשבון משחק פחות טוב כדי להגיע עם יתרון משמעותי ושלא יקרה מה שקרה בעונה שעברה”.

נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
