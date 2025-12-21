"חולצות? למה בן גביר לא מדבר על הרציחות?"

לאחר סערת החולצות והניצחון של אוהדי הפועל תל אביב בבג"ץ, האדומים עלו על הדשא וניצחו 1:3 את מכבי בני ריינה באצטדיון בלומפילד. אוהדים רבים הגיעו למגרש עם חולצות מחאה נגד המשטרה, שם לא ממש אהבו את ההחלטה בבג"ץ, בלשון המעטה. הפרשן הצבאי של 'ישראל היום', מגיש בקשת 12 ואוהד האדומים, יואב לימור, דיבר על כך בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

יואב לימור, מה דעתך על דברי השר בן גביר?

"לא מתייחס לעבריינים מורשעים. בג"ץ קיבל את ההחלטה הנכונה. חופש הביטוי ניצח. השר הכושל לביטחון לאומי יכול לדבר, ולצערי הוא מתלהם על חולצות ספורט. למה הוא לא מדבר על שנת שיא של רציחות במדינה? המאבק הזה הוא על חופש הביטוי. תפקידנו לשאול את השר על הכשלים שלו ויש לא מעט כאלה לצערי. הוא הבטיח משילות, ומה בפועל? כלום ושום דבר. שר כושל. דגלי כהנא ביציעי בית"ר לא זוכים ליחס הזה. אני אוהב ספורט, ואוהב יותר את המדינה. הדיון לא היה על חולצות אלא על חופש הביטוי”.

השר אמר שהוא לא מרגיש בנוח לקרוא למשטרה חלאות?

"גם אני לא בנוח עם זה. כשהתחיל הסיפור הזה דיברתי עם בכירים במשטרה, אמרתי להם להבליג כי אם הם ימשיכו זה רק יתפוס תאוצה. תפקיד המשטרה הוא לא למנוע, אלא לאפשר. זאת מדינה דמוקרטית. אני אוהב את השוטרים מאוד ורובם עושים עבודת קודש והם בטח לא חלאות. אבל מותר להגיד דברים גם אם הם מקוממים וזה חופש הביטוי, זו כל המהות של חופש הביטוי”.

אוהדי הפועל תל אביב במחאה (רדאד ג'בארה)

מה דעתך על קריאות מוות למפכ"ל?

"דני לוי עובד לילות כימים למען המדינה. חס וחלילה אסור לקרוא קריאות כאלה. אסור. אני בחיים לא אלבש חולצה כזאת, והאוהדים טעו עם החולצה הזאת, אחרי הניצחון בבג"ץ היה צריך פשוט להשכיח את האירוע הזה. המצב פה קשה מאוד ואנחנו מתעסקים בחולצות”.

איך תסתיים הסאגה הזאת?

"אני לא יודע איך זה ייגמר אבל המשטרה תחכה לאוהדי הפועל בסיבוב, ואוהדי הפועל יחכו למשטרה בסיבוב. אם אני המפכ"ל אני הופך את העולם כדי לשבת עם הנהלת ארגון הפועל תל אביב ומנסה להגיע להבנות, להכניס שיח ולפתור את הדבר הזה ולהרגיע להבות. יש אוהדים שאי אפשר להכניס בהם שכל, אבל צריך לעשות את מה שאפשר.

המפכ"ל דני לוי ביציע הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

“אהדת ספורט זה אירוע חברתי. אין דבר כזה שיוציאו אוהד מהיציע בגלל חולצה. מה זה השטויות האלה. נו באמת. אין דבר כזה, זה לא אמור לקרות בשום מדינה דמוקרטית. ההחלטה של דוברי המשטרה לא לעלות לעימות היא טעות. אני לא נגד המשטרה, אני בעדה. אני רוצה שהמשטרה תשפר את מצבה במדינת ישראל, ניסיתי בכל כוחי להוריד את המשטרה מהעץ הזה, אבל בסוף הם ירדו ממנו בבושת פנים.

“הם מכניסים את רני גואילי לתוך הסאגה. אז אוהדים צועקים? נו אז זה נגד רני גואילי? יש אוהדי הפועל שמתו בשואה באוקטובר אז כל שריקה היא נגדם? לא הכל זה פרסונלי. אוהדי הפועל אנשים טובים וכמו בכל קבוצה יש קומץ אוהדים אנרכיסטי ואלים שצריך למגר. המאבק היה על חופש הביטוי”.