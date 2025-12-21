"רוצים לעזוב, יש לתאי הצעות מהליגה הספרדית"

האם תאי עבד יעזוב את פ.ס.וו איינדהובן בינואר? בהולנד דווח שקבוצה רוצה למכור אותו בחלון ההעברות הקרוב למרות שרק לאחרונה שיחק עם הקבוצה הבוגרת. חוזהו הנוכחי מסתיים בקיץ ועדיין לא ברור אם יסיים את העונה הזו באיינדהובן. אביו של תאי, קובי עבד, עשה סדר בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

מה עם תאי? מה קורה איתו?

”הוא בסדר. הפרסומים שיצאו הבוקר ואתמול הם באיחור. פ.ס.וו קיבלו את הבקשה שלנו לעזוב לפני הרבה זמן. הם מכירים את ההתעניינות שיש בתאי מאירופה ומארה”ב. הם בחרו לצאת עם הידיעה הזאת אתמול לתקשורת ההולנדית אחרי שנפגשתי עם המנכ”ל של המועדון ואמרתי להם שאנחנו רוצים לצאת כבר בינואר”.

מה אמרו לך בפגישה?

”הציעו חוזה חדש לשלוש וחצי שנים, עם שדרוג משמעותי לשכר. אנחנו מבינים שתאי לא יכול לקבל מספיק דקות משחק כמו שאנחנו מצפים מכיוון שבעמדה שלו יש שחקנים בולטים שעשויים להימכר בקיץ, וזה מעמיד את תאי בסיטואציה שהוא מתמודד עם שחקנים מהרמה הגבוהה”.

הוא כבר בן 21 וזה באמת בעייתי לחכות.

”גם אף אחד לא מבטיח שזה ישתנה בעונה הבאה גם אם הם יימכרו”.

תאי עבד, אף אחד לא מבטיח לו שהמצב באיינדהובן ישתנה (IMAGO)

יש לכם הצעות לגביו? משהו קונקרטי?

”יש כרגע הצעות מקבוצות בארה”ב, הצעות מאוד טובות. באירופה יש כמה אפשרויות. ספרד זו אופציה, ואנחנו מאוד רוצים שהוא יעבור לשם. אם הוא יעבור לשם זה רק לקבוצה שתהווה עבורו מקום בטוח לאור הסיטואציה שיש כרגע בספרד. אנחנו רוצים שתאי ירגיש בטוח ונוח לשחק כדורגל”.

תאי אמר שהוא מעדיף להישאר באירופה ולא לעבור ל-MLS.

“דברים משתנים מהר בכדורגל. החלום שלו הוא לשחק באירופה, במיוחד בספרד. אני כהורה מנסה לעשות הכל כדי לעזור לילד להגיע למטרות שלו. המציאות בעייתית מאוד לישראלים באירופה, אנחנו כיהודים צריכים להתמודד גם עם דברים מהסוג הזה. הליגה שמחזיקה יותר מהישראלים זה ה-MLS. אם צריך לעבור שם כדי להגיע לאירופה יותר מאוחר כשהמצב יירגע אז נעשה את זה. לפעמים ילד בן 21 צריך מישהו בוגר שיקבל החלטות בשבילו”.

איזה קבוצות רוצות אותו בספרד?

”יש משא ומתן, אני לא יכול להיכנס לזה”.

ליגה ראשונה או שנייה?

”יש קבוצה מהליגה הראשונה ועד הצעה מהליגה השנייה מקבוצה בכירה מאוד”.

תאי עבד, יגיע לליגה הספרדית? (ההתאחדות לכדורגל)

מהארץ יש הצעות?

”קיבלנו הצעות מקבוצות בישראל, המטרה היא להישאר בחו”ל. לא מתכוונים לחזור לארץ נכון לרגע זה”.

אתם מאוכזבים מכך שהוא לא מקבל דקות בפ.ס.וו?

”מאוכזב זו מילה גדולה. מדובר במועדון ענק, אחד הגדולים. כן הייתה ציפייה אחרי העונה הקודמת שבה הוא כבש 17 שערים, בישל שמונה והיה שחקן מאוד משמעותי. הוא התחיל את העונה הזאת מצוין, נראה טוב באימונים, גם בקבוצה הבוגרת ובמחנה האימונים הוא היה מהבולטים, כבש שני שערים בשלושה משחקים, בישל עוד אחד. היה מאוד דומיננטי. אכזבה יש, היא קיימת, אבל כהורים, כמשפחה, כי ציפינו ליותר. מבחינה מקצועית כשאתה רואה מי משחק לפניו אז קשה לבוא בטענות”.

מה אמרו לכם על כך שהוא לא קיבל צ’אנס?

”אמרתי, יש שחקנים בעמדה שלו שמקבלים דקות ומוכיחים את עצמם. פ.ס.וו זה עסק לפני שזה מועדון כדורגל. המטרה שלהם היא לייצר שחקנים ולמכור אותם. המטרה שלהם היא למכור את השחקנים הכוכבים ולכן הם נותנים להם לשחק ולהביא אותם למיצוי מקסימלי של מכירה. הם אמרו שהם מאמינים בילד, אבל הם עסק שצריך לקדם את הנכסים שלו ואלה כרגע עדיפים על תאי”.

תאי עבד, "פ.ס.וו זה עסק לפני שזה מועדון כדורגל" (IMAGO)

הוא מסיים חוזה בעצם בסוף העונה.

”פ.ס.וו יצאו עם ההודעה הזאת כדי לנסות לקבל עליו כסף. הם יקבלו כל הצעה, כי אם הוא לא יימכר בחלון הזה הוא יעזוב בחינם בסוף העונה”.

אז המטרה היא ה-MLS?

“זאת אופציה טובה והיא חזק על הפרק. יש הצעות מספרד ואנחנו בוחנים אותן”.

כמה קבוצות מארה"ב רוצות אותו?

“שלוש קבוצות, שלא אכנס לשמות כי יש משא ומתן, אבל הן בכירות מאוד. מקווה שבשבועיים הקרובים אתם תדעו. אם חיכינו עד עכשיו נעשה בחירה טובה”.