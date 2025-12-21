יום ראשון, 21.12.2025 שעה 16:36
"מקווה שהפושעים ייתפסו, לא דיברו על כופר"

שחקן העבר, עופר מנדל, שהותקף וכלבתו נחטפה, ב"שיחת היום": "היא כמו הבת שלי, מתפלל שתחזור בשלום. לא חייב כסף לאף אחד, לא יודע איך נקלעתי לזה"

|
עופר מנדל ולונה (פרטי)
עופר מנדל ולונה (פרטי)

כדורגלן העבר של מכבי פתח תקווה עופר מנדל, בנו של נחמן מנדל ז”ל שהיה יו”ר אגודת מכבי פ”ת במשך למעלה מ-40 שנה, עבר אירוע מזעזע ביום שישי האחרון. בזמן שיצא לטיול עם הכלבים שלו הוא הותקף בצורה נוראית, כשכלבה אחת נחטפה על ידי העבריינים בראשון לציון. היום (ראשון) הוא הגיע לתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE ושיתף את החוויה הקשה שעבר.

איך אתה אחרי האירוע?
”אני ברוך השם בסדר. העיקר הכלבה, אני אהיה בסדר. אני דואג לכלבה”.

איך הרגשת בסיטואציה?
”אין לי איך לתאר. אני עדיין בשוק. הרגשתי כמו בפיגוע. לא ישנתי מאז. אני מקווה שהמשטרה תעשה את העבודה. המשטרה עובדת קשה ואני רוצה לחזק אותה. אני רוצה להגיד תודה להם ולתקשורת שעוזרת לי”.

מה אומרים על זה במשטרה? זה אירוע מוזר מאוד, בשעות יום. מה הסיפור?
”לא התקשרו אליי לכופר, לא דיברו איתי. אין לי מושג מה הסיפור פה”.

ניידת משטרה (חגי מיכאלי)ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

מישהו מנסה לנקום בך?
”אתה מכיר אותי, זה לא אני הדברים האלה”.

אז מה הסיפור? כופר?
”לא דיברו איתי על כופר. לא יודע אם זו טעות בזיהוי. אם היה מגיע בן אדם אחד, הייתי אומר אולי מילא. אבל ארבעה רעולי פנים? מה קורה פה? אני לא מסוכסך עם אף אחד, לא חייב כספים לאף אחד. לא יודע איך נקלעתי לזה”.

מה הלאה?
”הכלבה הזאת היא כמו הבת שלי. אני מתפלל שהיא תחזור בשלום. זה נמצא בחקירת משטרה ואני מחכה לתשובות. אני מאוד מקווה שהפושעים ייתפסו והכלבה תחזור אליי”.

