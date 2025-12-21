יום ראשון, 21.12.2025 שעה 21:52
יום ראשון, 21/12/2025, 20:15אצטדיון מרים - 10,344 צופיםליגת העל Winner - מחזור 15
מכבי ת"א
שער דור פרץ (14)
כרטיס אדום מוחמד עלי קמארה (45)
דקה 78
1 1
שופט: אביב קליין
שער עוז בילו (18)
בישול בישול: מאור לוי
מכבי נתניה
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14
תומר חבז | 21/12/2025 20:15
הרכבים וציונים
 
 
נועם בן הרוש ומתאוס דאבו (רדאד ג'בארה)
נועם בן הרוש ומתאוס דאבו (רדאד ג'בארה)

המחזור ה-15 בליגת העל נמשך בשעה זו, כשמכבי תל אביב מתארחת אצל מכבי נתניה. הצהובים מגיעים לאצטדיון מרים עם ניצחון אחד בלבד משמונת המשחקים האחרונים שלהם בכל המסגרות. מנגד, החבורה של יוסי אבוקסיס רוצה לבסס את מקומה בפלייאוף העליון.

ז’רקו לאזטיץ’ וקבוצתו מגיעים למשחק במצב השלילי ביותר שלהם מאז הגיע המאמן הסרבי לישראל, מעבר למחאות האוהדים והבלגן שמתחולל מחוץ למגרש. גם על הדשא האלופה לא שכנעה במשחקים האחרונים, במחזור הקודם היא לא הפסידה לעולה החדשה, הפועל פתח תקווה, רק בזכות שער בדקה ה-96, והיא נמצאת במרחק של שבע נקודות מהפועל באר שבע שבפסגה.

מן העבר השני, היהלומים התאוששו מפתיחת העונה הרעה שלהם ולמרות שנכנעו 2:0 בבאר שבע במחזור הקודם הם נמצאים במצב טוב, כשמלבד ההפסדים לשתי הראשונות הם לא הפסידו בליגה מאז המחזור השלישי. יחד עם זאת, הם ניצחו פעם אחת בארבעת המשחקים האחרונים. אבוקסיס וחניכיו יאלצו להסתדר הערב ללא שלושת הבלמים הבכירים שלהם, יובל שדה וכארם ג’אבר המורחקים ודניס קוליקוב הפצוע.

בארבעת המפגשים האחרונים בין הקבוצות יחס השערים עומד על 3:18 לטובת התל אביביים, כולל ניצחון 0:4 במחזור השני העונה. הפעם האחרונה בה מכבי נתניה ניצחה את הצהובים הייתה בפברואר 2023, אז לירן רוטמן ופטריק טוומאסי (שער גדול) כבשו עבור היהלומים, ערן זהבי רק צימק.

מחצית שניה
  • '70
  • החמצה
  • נתניה מתקשה. פלקושצ'נקו קיבל כדור מכ-25 מטרים מהשער וניסה בעיטה, אך הכדור היה שטוח, לא מספיק טוב והלך מחוץ למסגרת
  • '62
  • חילוף
  • חילוף שני במכבי ת"א. שגיב יחזקאל פינה את מקומו, אושר דוידה נכנס
  • '62
  • חילוף
  • חילוף אצל נתניה. דיומנדה יצא, מקסים פלקושצ'נקו נכנס
  • '60
  • החמצה
  • התקפת מעבר טובה של נתניה. כדור ארוך נשלח לבילו, שמסר לדאבו, שהחזיר לכובש שער השוויון, שהפעם בבעיטה בנגיעה רק סחט הדיפה ממליקה
  • '57
  • החמצה
  • הזדמנות למכבי נתניה. בילו נתן כדור לטבארש, שבעט שטוח לידיים של אופק מליקה
  • '55
  • החמצה
  • הזדמנות למכבי נתניה. דיומנדה ניסה את מזלו בבעיטה מרחוק, הכדור הלך גבוה מעל השער
  • '50
  • כרטיס צהוב
  • בילו הכשיל את וארלה ונכנס לפנקס של השופט גם כן
שגיב יחזקאל ורותם קלר (רדאד ג'בארה)שגיב יחזקאל ורותם קלר (רדאד ג'בארה)
איסוף סיסוקו מכדרר, מתאוס דאבו לידו (רדאד ג'בארה)
  • '46
  • חילוף
  • לאזטיץ' ביצע חילוף עם פתיחת החצי השני. שחר פינה את מקומו, הייטור נכנס
מחצית ראשונה
  • '45+3
  • אחר
  • ברגע השריקה והירידה לחדר ההלבשה, לאזטיץ' ניסה לגשת לאביב קליין, אך השופט סימן לו לא להתקרב
  • '45+3
  • החמצה
  • נתניה מחפשת מהפך. הכדור הוגבה לתוך הרחבה, דאבו עלה ונגח, אך מליקה היה במקום וקלט
דור פרץ עם אביב קליין (רדאד ג'בארה)דור פרץ עם אביב קליין (רדאד ג'בארה)
אביב קליין מוציא כרטיס אדום למוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)
  • '45
  • כרטיס צהוב שני
  • מכבי ת"א נשארה ב-10 שחקנים! זה היה באוויר. קמארה כבר הגיע לכדור והרחיק, אך תפס מאחור את דאבו וראה כרטיס צהוב שני ואדום
  • '39
  • נבדל
  • כמעט השני של מכבי ת"א, אך הוא נפסל. בן הרוש הכניס עומק נפלא ליחזקאל, שהוריד בעקב לפרץ, שנכנס נפלא והשלים צמד, אך הדגל הורם לנבדל של יחזקאל
  • '35
  • כרטיס צהוב
  • קמארה ביצע עבירה נוספת על עוז בילו, הפעם הוא גם ראה את הכרטיס הצהוב
מתאוס דאבו ואיסוף סיסוקו (רדאד ג'בארה)מתאוס דאבו ואיסוף סיסוקו (רדאד ג'בארה)
טייריס אסאנטה, מתאוס דאבו לידו (רדאד ג'בארה)
  • '30
  • כרטיס צהוב
  • בן הרוש ראה את הכרטיס הצהוב השני במשחק
  • '29
  • אחר
  • מכבי נתניה כמעט הסתבכה. ג'טיי הסתבך ברחבה ומסר לניראון, הכדור כמעט הגיע אל השער, אך השוער הציל מהקו ברגע האחרון
סייד אבו פרחי מאוכזב (רדאד ג'בארה)סייד אבו פרחי מאוכזב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי נתניה חוגגים (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי נתניה חוגגים (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי נתניה חוגגים (רדאד ג'בארה)
  • '18
  • שער
  • שער! מכבי נתניה השוותה ל-1:1: זה היה מהיר. מהלך קבוצתי מדהים של היהלומים - התקפת מעבר התחילה עם בילו, שמסר לרותם קלר, שהעביר רוחב, מאור לוי פתח רגליים ובילו הגיע מאחור, נותר חופשי ובעט פנימה
שחקני מכבי תל אביב בטירוף (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי תל אביב בטירוף (רדאד ג'בארה)
דור פרץ מסמן על הסמל (רדאד ג'בארה)
דור פרץ מסמן על הסמל (רדאד ג'בארה)
הליו וארלה מאושר (רדאד ג'בארה)
הליו וארלה בטירוף (רדאד ג'בארה)
  • '14
  • שער
  • שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:1: הנה זה הגיע. הליו וארלה ביצע פעולה אישית גדולה, דהר כל הדרך מחצי המגרש עד לרחבה, לא בישל רשמית כי טבארש הרחיק לא טוב עד לפרץ שבעט שטוח, חזק לפינה ושבר בצורת ארוכה
  • '8
  • כרטיס צהוב
  • עזיז אואטרה ביצע עבירה קשה על סייד אבו פרחי וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
סייד אבו פרחי (רדאד ג'בארה)סייד אבו פרחי (רדאד ג'בארה)
נועם בן הרוש בפעולה (רדאד ג'בארה)
  • '5
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה למכבי ת"א. אבו פרחי הגביה כדור חופשי טוב, יחזקאל עלה ונגח אחורנית, אך פספס את המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביב קליין הוציא את ההתמודדות לדרך!
