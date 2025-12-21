תומר חבז
21/12/2025 20:15
נועם בן הרוש ומתאוס דאבו (רדאד ג'בארה)
המחזור ה-15 בליגת העל נמשך בשעה זו, כשמכבי תל אביב מתארחת אצל מכבי נתניה. הצהובים מגיעים לאצטדיון מרים עם ניצחון אחד בלבד משמונת המשחקים האחרונים שלהם בכל המסגרות. מנגד, החבורה של יוסי אבוקסיס רוצה לבסס את מקומה בפלייאוף העליון.
ז’רקו לאזטיץ’ וקבוצתו מגיעים למשחק במצב השלילי ביותר שלהם מאז הגיע המאמן הסרבי לישראל, מעבר למחאות האוהדים והבלגן שמתחולל מחוץ למגרש. גם על הדשא האלופה לא שכנעה במשחקים האחרונים, במחזור הקודם היא לא הפסידה לעולה החדשה, הפועל פתח תקווה, רק בזכות שער בדקה ה-96, והיא נמצאת במרחק של שבע נקודות מהפועל באר שבע שבפסגה.
מן העבר השני, היהלומים התאוששו מפתיחת העונה הרעה שלהם ולמרות שנכנעו 2:0 בבאר שבע במחזור הקודם הם נמצאים במצב טוב, כשמלבד ההפסדים לשתי הראשונות הם לא הפסידו בליגה מאז המחזור השלישי. יחד עם זאת, הם ניצחו פעם אחת בארבעת המשחקים האחרונים. אבוקסיס וחניכיו יאלצו להסתדר הערב ללא שלושת הבלמים הבכירים שלהם, יובל שדה וכארם ג’אבר המורחקים ודניס קוליקוב הפצוע.
בארבעת המפגשים האחרונים בין הקבוצות יחס השערים עומד על 3:18 לטובת התל אביביים, כולל ניצחון 0:4 במחזור השני העונה. הפעם האחרונה בה מכבי נתניה ניצחה את הצהובים הייתה בפברואר 2023, אז לירן רוטמן ופטריק טוומאסי (שער גדול) כבשו עבור היהלומים, ערן זהבי רק צימק.
מחצית שניה
'70
- נתניה מתקשה. פלקושצ'נקו קיבל כדור מכ-25 מטרים מהשער וניסה בעיטה, אך הכדור היה שטוח, לא מספיק טוב והלך מחוץ למסגרת
'62
- חילוף שני במכבי ת"א. שגיב יחזקאל פינה את מקומו, אושר דוידה נכנס
'62
- חילוף אצל נתניה. דיומנדה יצא, מקסים פלקושצ'נקו נכנס
'60
- התקפת מעבר טובה של נתניה. כדור ארוך נשלח לבילו, שמסר לדאבו, שהחזיר לכובש שער השוויון, שהפעם בבעיטה בנגיעה רק סחט הדיפה ממליקה
'57
- הזדמנות למכבי נתניה. בילו נתן כדור לטבארש, שבעט שטוח לידיים של אופק מליקה
'55
- הזדמנות למכבי נתניה. דיומנדה ניסה את מזלו בבעיטה מרחוק, הכדור הלך גבוה מעל השער
'50
- בילו הכשיל את וארלה ונכנס לפנקס של השופט גם כן
'46
- לאזטיץ' ביצע חילוף עם פתיחת החצי השני. שחר פינה את מקומו, הייטור נכנס
מחצית ראשונה
'45+3
- ברגע השריקה והירידה לחדר ההלבשה, לאזטיץ' ניסה לגשת לאביב קליין, אך השופט סימן לו לא להתקרב
'45+3
- נתניה מחפשת מהפך. הכדור הוגבה לתוך הרחבה, דאבו עלה ונגח, אך מליקה היה במקום וקלט
'45
- מכבי ת"א נשארה ב-10 שחקנים! זה היה באוויר. קמארה כבר הגיע לכדור והרחיק, אך תפס מאחור את דאבו וראה כרטיס צהוב שני ואדום
'39
- כמעט השני של מכבי ת"א, אך הוא נפסל. בן הרוש הכניס עומק נפלא ליחזקאל, שהוריד בעקב לפרץ, שנכנס נפלא והשלים צמד, אך הדגל הורם לנבדל של יחזקאל
'35
- קמארה ביצע עבירה נוספת על עוז בילו, הפעם הוא גם ראה את הכרטיס הצהוב
'30
- בן הרוש ראה את הכרטיס הצהוב השני במשחק
'29
- מכבי נתניה כמעט הסתבכה. ג'טיי הסתבך ברחבה ומסר לניראון, הכדור כמעט הגיע אל השער, אך השוער הציל מהקו ברגע האחרון
'18
- שער! מכבי נתניה השוותה ל-1:1: זה היה מהיר. מהלך קבוצתי מדהים של היהלומים - התקפת מעבר התחילה עם בילו, שמסר לרותם קלר, שהעביר רוחב, מאור לוי פתח רגליים ובילו הגיע מאחור, נותר חופשי ובעט פנימה
'14
- שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:1: הנה זה הגיע. הליו וארלה ביצע פעולה אישית גדולה, דהר כל הדרך מחצי המגרש עד לרחבה, לא בישל רשמית כי טבארש הרחיק לא טוב עד לפרץ שבעט שטוח, חזק לפינה ושבר בצורת ארוכה
'8
- עזיז אואטרה ביצע עבירה קשה על סייד אבו פרחי וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
'5
- הזדמנות ראשונה למכבי ת"א. אבו פרחי הגביה כדור חופשי טוב, יחזקאל עלה ונגח אחורנית, אך פספס את המסגרת
'1
- השופט אביב קליין הוציא את ההתמודדות לדרך!