הרכבים וציונים



נועם בן הרוש ומתאוס דאבו (רדאד ג'בארה) נועם בן הרוש ומתאוס דאבו (רדאד ג'בארה)

המחזור ה-15 בליגת העל נמשך בשעה זו, כשמכבי תל אביב מתארחת אצל מכבי נתניה. הצהובים מגיעים לאצטדיון מרים עם ניצחון אחד בלבד משמונת המשחקים האחרונים שלהם בכל המסגרות. מנגד, החבורה של יוסי אבוקסיס רוצה לבסס את מקומה בפלייאוף העליון.

ז’רקו לאזטיץ’ וקבוצתו מגיעים למשחק במצב השלילי ביותר שלהם מאז הגיע המאמן הסרבי לישראל, מעבר למחאות האוהדים והבלגן שמתחולל מחוץ למגרש. גם על הדשא האלופה לא שכנעה במשחקים האחרונים, במחזור הקודם היא לא הפסידה לעולה החדשה, הפועל פתח תקווה, רק בזכות שער בדקה ה-96, והיא נמצאת במרחק של שבע נקודות מהפועל באר שבע שבפסגה.

מן העבר השני, היהלומים התאוששו מפתיחת העונה הרעה שלהם ולמרות שנכנעו 2:0 בבאר שבע במחזור הקודם הם נמצאים במצב טוב, כשמלבד ההפסדים לשתי הראשונות הם לא הפסידו בליגה מאז המחזור השלישי. יחד עם זאת, הם ניצחו פעם אחת בארבעת המשחקים האחרונים. אבוקסיס וחניכיו יאלצו להסתדר הערב ללא שלושת הבלמים הבכירים שלהם, יובל שדה וכארם ג’אבר המורחקים ודניס קוליקוב הפצוע.

בארבעת המפגשים האחרונים בין הקבוצות יחס השערים עומד על 3:18 לטובת התל אביביים, כולל ניצחון 0:4 במחזור השני העונה. הפעם האחרונה בה מכבי נתניה ניצחה את הצהובים הייתה בפברואר 2023, אז לירן רוטמן ופטריק טוומאסי (שער גדול) כבשו עבור היהלומים, ערן זהבי רק צימק.