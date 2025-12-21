יום ראשון, 21.12.2025 שעה 10:14
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

לאחר התלבטות: כהן יפתח במרכז הגנת נתניה

בסגל חסר וללא שלושת הבלמים שלו, אבוקסיס יציב מרכז הגנה חדש לגמרי כשהמגן יוסט לאמצע וטבארש יחזור ל-11, יחד עם ג'טיי. "מכבי ת"א עדיין מסוכנים"

|
עמית כהן מול נועם בן הרוש (עמרי שטיין)
עמית כהן מול נועם בן הרוש (עמרי שטיין)

במכבי נתניה זוכרים היטב את התבוסה בסיבוב ראשון למכבי תל אביב באצטדיון בלומפילד והערב (ראשון, 20:15) החבורה של יוסי אבוקסיס תארח את הקבוצה של ז'ארקו לאזטיץ' שנמצאת במומנטום רע במטרה לבסס את מקומה בפלייאוף העליון.

אבוקסיס, יגיע בסגל חסר מאוד: שלושת הבלמים שלו, כארם ג'אבר, יובל שדה ודניס קוליקוב ייעדרו בשל פציעות והרחקות והמאמן יציג חוליית הגנה חדשה לגמרי שתנסה לעצור את האלופה. מוחמד ג'טיי, יחזור מתקופה ארוכה ללא דקות כשגם איתי בן שבת, שנכנס כמחליף בהפסד הקודם לב"ש במקום קוליקוב יפתחו.

לאחר התלבטויות, המאמן צפוי להציב את עמית כהן בעמדת הבלם השלישי ולא את בני פלדמן, כאשר זהו תפקיד שכהן יודע לבצע ועשה זאת מספר פעמים בעבר, כשמשמעות הדבר היא שהריברטו טבארש, שלא פתח מול הפועל ב"ש, יחזור ל-11 וישחק על קו ימין.

שחקני מכבי נתניה (עמרי שטיין)שחקני מכבי נתניה (עמרי שטיין)

איצטדיון "מרים" לא יהיה מלא הערב, כשההערכה היא שכ-6,000 אוהדים יגיעו מנתניה, גם בשל העובדה שהקהל האורח לא יגיע בכמויות הרגילות. "מכבי אולי בתקופה לא טובה, אבל היא תמיד קבוצה מסוכנת. אנחנו צריכים לקחת נקודות בבית שלנו", אמרו במועדון.

הרכב משוער: עומר ניראון, הריברטו טבארש, עמית כהן, איתי בן שבת, מוחמד ג'טיי, רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג'וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו ומתיאוס דאבו.

