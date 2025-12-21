ממשיכה בשלה: ברצלונה ניצחה 0:2 את ויאריאל

המחזור ה-17 של הליגה הספרדית ממשיך בשעה זו, כשברצלונה מתארחת אצל ויאריאל. המוליכה ראתה איך ריאל מדריד נצמדה אליה בטבלה, לאחר הניצחון שלה אמש (שבת) על סביליה והיא תרצה להחזיר את הפער ל-4 נקודות. מנגד, הקבוצה של מרסלינו תנסה להתאושש מההפסד המפתיע לראסינג סאנטנדר, שהוביל להדחה מהגביע הספרדי.
הקטלונים מגיעים למשחק מהמקום הראשון, לאחר שבעה ניצחונות ברציפות בליגה, מאז ההפסד בקלאסיקו, וינסו להמשיך במומנטום גם בלה סראמיקה. החזרה של ראפיניה מהפציעה נותנת תקווה גדולה להמשך העונה של הקבוצה של האני פליק, הברזילאי כבש צמד במשחק הליגה האחרון נגד אוססונה ומעבר לשערים מכניס אנרגיות חיוביות.
מן העבר השני, הצוללת הצהובה אומנם במקום השלישי בליגה, עם שישה ניצחונות ברציפות, אבל בשאר המפעלים המצב פחות מעודד. בליגת האלופות הקבוצה נמצאת במקום הלפני האחרון, עם נקודה אחת בלבד מ-18 אפשריות, ובגביע הספרדי היא הודחה ע”י סאנטנדר מהליגה בשנייה כאמור.
במשחק האחרון בין הקבוצות, במסגרת המחזור ה-37 בעונה שעברה, ניצחה ויאריאל 2:3 במונז’ואיק משערים של איוסה פרס, סנטי ומסנייה ושער ניצחון של טייוון בוחנן בדקה ה-80, פרמין לופס ולאמין ימאל כבשו לבלאוגרנה.
מחצית שניה
-
'79
- חילוף בבארסה: קונדה נפצע ולא יכול היה להמשיך, מארק קסאדו נכנס במקומו
-
'76
- שוב גארסיה הציל את הקטלונים. שתי עצירות נוספות גדולות של השוער הקטלוני מנעו ממיקטאוזה לצמק
-
'75
- קרלוס מאצ'יה החליף את דני פארחו
-
'75
- חילוף כפול של הצוללת הצהובה: ניקולה פפה בחוץ, טאני אולואשי בפנים
-
'68
- הצלה ענקית של גארסיה. פארחו הכניס כדור מצוין למיקטאוזה, שנעצר בזינוק אדיר של שוער הבלאוגרנה ממטרים ספורים
-
'66
- עוד חילוף של ברצלונה: יצא אריק גארסיה, נכנס מארק ברנאל
-
'64
- חילוף בוויאריאל: איוסה פרס יצא, ז'ורז' מיקטאוזה נכנס
-
'63
- שער! ברצלונה עלתה ל-0:2: ערבובייה ברחבה של ויאריאל עזרה לשחקני בארסה לבעוט פעם אחר פעם לכיוון ג'וניור, עד שבסוף בא לאמין ימאל ושם את זה ברשת
-
'62
- מרקוס רשפורד נכנס במקומו של פרמין
-
'62
- חילוף כפול של האנזי פליק: יצא פראן טורס, נכנס רוברט לבנדובסקי
-
'58
- דה יונג הכשיל את פרס וקיבל את הכרטיס הצהוב
-
'57
- ברצלונה שולטת הרבה יותר אחרי ההפסקה כשהיא ביתרון מספרי, לאמין ימאל מצא את פרמין והאחרון ניסה לדייק מסף הרחבה - לואיז ג'וניור השתטח יפה והיה במקום
מחצית ראשונה
-
'39
- כרטיס אדום לוויאריאל! כניסה חריפה של רנטו וייגה בלאמין ימאל מאחור הביאה את השופט להרחיקו, הצוללת הצהובה נותרה בעשרה שחקנים
-
'35
- טעות עצומה של אלחנדרו באלדה עם החזרת כדור רעה לשוער, ביוקאנן עט על ההזדמנות וז'ואן גארסיה סיפק הצלה אדירה כדי לחפות על המגן שלו
-
'23
- עוד מצב מצוין של ויאריאל. הרמה מאגף שמאל נחתה אצל טייז'ון ביוקאנן, שטיווח מהאוויר והכדור שלו חלף ליד הקורה של גארסיה שכבר נכנע
-
'15
- ראפיניה כמעט והשלים צמד. עכשיו המומנטום אצל בארסה, הברזילאי בעט מחוץ לרחבה והדביק את הכדור במשקוף
-
'12
- שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: ראפיניה ניגש בעצמו לנקודה הלבנה ודייק, האורחת ביתרון למרות שהפתיחה הייתה שייכת לויאריאל
-
'11
- פנדל לברצלונה! ראפיניה הוכשל על ידי סנטי קומסאניה, השופט הצביע מיד על הנקודה הלבנה
-
'9
- הקטלונים נכנעים ללחץ הצהוב. פאו קובארסי טעה במסירה, פרס עבר את ג'רארד מרטין ושלח כדור לא מספיק חזק לכיוון המסגרת - שנהדף על ידי ז'ואן גארסיה
-
'7
- ויאריאל עשתה זאת שוב. התקפת מעבר מהירה הלכה הפעם לאיוסה פרס, שהשתלט עם החזה ברחבה, בעט ונבלם רק על ידי ראפיניה. קרן למארחת
-
'2
- פתיחה גדולה בסראמיקה. מתפרצת קטלנית של הצהובים נגמרה עם נגיחה של ניקולה פפה מטרים ספורים מז'ואן גארסיה, למזלם של הקטלונים הכדור הזה הלך החוצה
-
'1
- שריקת הפתיחה! השופט חאבייר אלברולה רוחאס הוציא את ההתמודדות לדרך