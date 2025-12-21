"ניצחון חשוב במשחק קשה, רייס נותן לנו המון"

המרוץ הצמוד לאליפות באנגליה נמשך גם אתמול (שבת) כשאחרי שמנצ’סטר סיטי ניצחה ועלתה לפסגה, הגיעה תורה של ארסנל לנצח באברטון 0:1 ולחזור למקום הראשון בטבלה.

מאמן הקבוצה, מיקל ארטטה, דיבר בסיום: “היה משחק לא קל, אברטון עשו לנו חיים קשים, אבל אני שמח שהצלחנו להתעלות, שחזרנו לשמור על רשת נקייה ושלקחנו שלוש נקודות באצטידון קשה”.

ארטטה החמיא לקשר דקלן רייס: “הוא נתן משחק לא רגיל. המשחק הכולל שלו, המנהיגות שלו על המגרש, כמות הכדורים שהוא חילץ שאפשרו לנו לרוץ קדימה. הוא מפגין עקביות מדהימה גם השנה, איזה שחקן ענק הוא עבורנו”.

שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)

על האצטדיון החדש של היריבה, בה שיחק בעבר, הוסיף המאמן: “אני רוצה לברך את כולם באברטון. כולם תרמו לבניית האצטדיון המדהים הזה כי היה פשוט מדהים לחזות בו. כשחקן עבר וכמישהו שתומך במועדון הזה, ברכות לכולם”.

חלוץ הקבוצה, ויקטור גיוקרש, שכבש את הפנדל אמר: “יש כמה שחקנים אצלנו שיכולים לבעוט פנדלים - הפעם זה הייתי אני שלקח את זה. היה חשוב להבקיע את השער הזה, אז זה היה נחמד. בדרך כלל הבעיטות שלי חזקות כאלה. כחלוץ אני תמיד רוצה להבקיע שערים, זו המטרה המרכזית בכל משחק עבור כל שחקני ההתקפה, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. היום יכולנו להבקיע עוד כמה, אבל הכי חשוב שניצחנו את המשחק”.

ויקטור גיוקרש חוגג (IMAGO)

על ההשתלבות שלו בשיטה של ארסנל אמר החלוץ: “אני מנסה לעשות את המיטב שלי על המגרש תמיד. אתה צריך להכיר את השיטה, איך אנחנו משחקים, ואז להשתלב בתפקיד הזה ולהסתגל אליו. אנחנו משחקים די טוב, אנחנו במצב טוב בליגה ובליגת האלופות, ואנחנו צריכים להמשיך ככה”.

גם כוכב הקבוצה, בוקאיו סאקה, דיבר בסיום: “אברטון עשתה לנו חיים קשים מאוד. האחריות היא גם עלינו שלא הרגנו את המשחק ברגעים מסוימים, אבל קרדיט להם, תמיד קשה להגיע לכאן. אנחנו פשוט שמחים שהשגנו את הניצחון בסופו של דבר”.