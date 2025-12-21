"הטקטיקה בסקרמנטו: למנוע את הכדור מאבדיה"

פורטלנד השלימה ניצחון שני ברצף מול סקרמנטו הלילה (בין שבת לראשון) עם 93:98 כשדני אבדיה שוב סיים כקלע המוביל של הטרייל בלייזרס עם 24 נקודות, כשלצידו קיבל את שיידון שארפ שהוסיף 23 נקודות.

בתקשורת באורגון שמו לב לטקטיקה הגנתית שהדגישה באופן ברור את מעמדו החדש של הישראלי ככוכב, כשהרעיון המרכזי שלהם היה אחד: “שכל אחד יקבל את הכדור חוץ מדני אבדיה”.

“הם שיחקו חזק על היד הדומיננטית שלו”, נכתב בתקשורת המקומית. “עשו עליו ‘דאבל-טים’ גבוה על הפרקט, מכרו את ההגנה שלהם רק כדי שיוכלו להישאר לפניו. האחוז הנמוך של דני (33% מהשדה) הוא עדות למאבק כנגדו, אך הוא ידע לקלוע 9/10 מהעונשין ולהוסיף 11 אסיסטים”.

ב”Blazers Edge” בחרו את שיידון שארפ למצטיין, והסבירו מה לקח את התואר שלרוב שייך לאבדיה: “העמדה ההגנתית עשתה הכל כדי להוציא את דני. הוא היה הכול עבוד הבלייזרס עד כה העונה ומישהו אחר היה צריך להתעלות לצידו”.