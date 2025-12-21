יום ראשון, 21.12.2025 שעה 10:12
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%2699-286724דטרויט פיסטונס
67%2337-248521ניו יורק ניקס
65%2647-272723פילדלפיה 76'
62%2636-282024בוסטון סלטיקס
54%2754-276424טורונטו ראפטורס
52%2954-294025אטלנטה הוקס
52%2710-274623מיאמי היט
52%2927-294925קליבלנד קאבלירס
50%2559-258722אורלנדו מג'יק
48%2778-272623שיקגו בולס
38%2820-269524מילווקי באקס
33%2799-273924שארלוט הורנטס
27%2551-242522ברוקלין נטס
21%2886-265524אינדיאנה פייסרס
18%2762-248822וושינגטון וויזארדס
 מערב 
91%2341-267022אוקלהומה ת'אנדר
78%2675-288323דנבר נאגטס
71%2342-255921יוסטון רוקטס
71%2386-251221סן אנטוניו ספרס
68%2570-256922לוס אנג'לס לייקרס
67%2766-285824מינסוטה טימברוולבס
52%2803-286925גולדן סטייט ווריורס
52%2624-264723פיניקס סאנס
42%2784-273624ממפיס גריזליס
42%2910-285124פורטלנד בלייזרס
40%2894-281025דאלאס מאבריקס
39%2906-280423יוטה ג'אז
28%3058-287325ניו אורלינס פליקנס
25%2918-267824סקרמנטו קינגס
21%2750-261424לוס אנג'לס קליפרס

"הטקטיקה בסקרמנטו: למנוע את הכדור מאבדיה"

לאחר הניצחון של פורטלנד, בתקשורת המקומית ניתחו את הגנת היריבה שהתמקדה בישראלי: "הם מכרו את ההגנה כדי להישאר לפניו, הוא הכול עבור הבלייזרס"

דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד השלימה ניצחון שני ברצף מול סקרמנטו הלילה (בין שבת לראשון) עם 93:98 כשדני אבדיה שוב סיים כקלע המוביל של הטרייל בלייזרס עם 24 נקודות, כשלצידו קיבל את שיידון שארפ שהוסיף 23 נקודות.

בתקשורת באורגון שמו לב לטקטיקה הגנתית שהדגישה באופן ברור את מעמדו החדש של הישראלי ככוכב, כשהרעיון המרכזי שלהם היה אחד: “שכל אחד יקבל את הכדור חוץ מדני אבדיה”.

“הם שיחקו חזק על היד הדומיננטית שלו”, נכתב בתקשורת המקומית. “עשו עליו ‘דאבל-טים’ גבוה על הפרקט, מכרו את ההגנה שלהם רק כדי שיוכלו להישאר לפניו. האחוז הנמוך של דני (33% מהשדה) הוא עדות למאבק כנגדו, אך הוא ידע לקלוע 9/10 מהעונשין ולהוסיף 11 אסיסטים”.

ב”Blazers Edge” בחרו את שיידון שארפ למצטיין, והסבירו מה לקח את התואר שלרוב שייך לאבדיה: “העמדה ההגנתית עשתה הכל כדי להוציא את דני. הוא היה הכול עבוד הבלייזרס עד כה העונה ומישהו אחר היה צריך להתעלות לצידו”.

