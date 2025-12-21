יום ראשון, 21.12.2025 שעה 09:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"לא קיבלתי מספיק הזדמנויות בהפועל חיפה"

ג'בייר בושנאק לא נותר חייב לאחר שכבש את השער הראשון בחגיגה של בני סכנין מול אשדוד. אבו עביד שוחרר לביתו מבית החולים. מימר: "משחק שהוא חלום"

ג'בייר בושנאק חוגג (עמרי שטיין)
ג'בייר בושנאק חוגג (עמרי שטיין)

באחד המשחקים היותר טובים שלה תחת המאמן שרון מימר, בני סכנין בהצגת תכלית הביסה את מ.ס.אשדוד 0:3 אמש (שבת) והצליחה לברוח בצורה משמעותית מהאזור המסוכן ולהתקרב למקום השישי שם נמצאת מכבי נתניה עם שתי נקודות יותר. עוד לפני המשחק, הבלם והקפטן איאד אבו עביד עבר תאונת דרכים . אבו עביד עבר מספר בדיקות בבית החולים ושוחרר מאוחר יותר לביתו.

במגרש עצמו אתמול סכנין כאמור הציגה משחק מהנה עם סוללה של שחקנים צעירים שלא מותירה ספקות לגבי העבודה ששרון מימר עושה במועדון. אחד מהם הוא ג’בייר בושנאק שכבש את השער הראשון: “אני שמח מאוד על הגול שלי, אבל יותר על הניצחון ושלוש הנקודות אחרי שהפסדנו משחק קודם לבית”ר. אנחנו עובדים קשה באימונים והתחלנו טוב את המשחק. עשינו מה שהצוות ביקש מאיתנו וזה בא לידי ביטוי במגרש”.

על הקריירה ההולכת והמתפתחת שלו אמר: “גדלתי בהפועל חיפה, עליתי ליגה עם הנוער, אבל בבוגרים שם לא קיבלתי מספיק הזדמנויות ובחרתי ללכת לליגה הלאומית. אני שחקן שאוהב לשחק. לכל שחקן, ברגע שהמאמן נותן לך גב והוא תומך בו, זה נותן ביטחון ואתה מחזיר במגרש”.

שרון מימר התייחס לניצחון ולשאלה אם יש מצב לחשוב על פלייאוף עליון: “המשחק התפתח למקום שהוא חלום של כל קבוצה. עשינו את זה עם אנרגיות מטורפות, עשינו הרבה דברים יפים במחצית הראשונה. דיברנו על כך שזה משחק מפתח שייקח אותנו למטה או למעלה. אנחנו תמיד מסתכלים לא להסתבך. אחרי העונה שעברה התפקיד שלי לעבוד ולא לחשוב יותר מדי רחוק. הלוואי ונעשה פלייאוף עליון, אבל לא עושים את זה בדיבורים, אלא במעשים. אם נתחזק זה ישפר את הסיכוי שלנו”.

