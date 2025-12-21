יום ראשון, 21.12.2025 שעה 09:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"גל אראל הכין אותנו בצורה אופטימלית למשחק"

בהפועל חיפה נשמו לרווחה לאחר הניצחון מול הפועל ירושלים, כשהמאמן זכה למחמאות לאחר שהצליח לאזן את הקבוצה. שביעות רצון מהיכולת של מלול ואנדו

|
גל אראל (אורן בן חקון)
גל אראל (אורן בן חקון)

בהפועל חיפה יכולים לנשום לרווחה. מעבר לניצחון החשוב אמש (שבת) בטדי מול הלפני אחרונה הפועל ירושלים שפתח פער של 7 נקודות בין השתיים, הקבוצה חיברה שני ניצחונות ברציפות ולא ספגה שער.

את עיקר המחמאות קיבל המאמן גל אראל שלא נבהל גם בתקופה של חוסר ההצלחה, והצליח לאזן את הקבוצה בשקט האופייני לו. “גל והצוות עשו עבודה טובה. גל הכין אותנו בצורה אופטימלית למשחק. יצאנו יום קודם לכן לבית מלון והתכוננו כמו שצריך. החילופים במחצית השנייה, כאשר נכנסו אניס פורת, רוי נאווי ויעד גונן שלא מפסיק לרוץ עשו את שלהם בדרך לניצחון”, אמרו בהפועל חיפה.

בקבוצה ידעו עוד לפני למשחק שמולם תגיע קבוצה שנמצאת במומנטום טוב. הצבתו של דור מלול כבלם במקומו של ברונו רמירז הפצוע נתנה שקט להגנה. למרות זאת, הבעלים יואב כץ הבטיח שיצטרף בלם נוסף לסגל. הקיצוני רג’יס אנדו במשחקו הטוב ביותר עשה עבודה טובה על הקו וסגר היטב את כוכב הפועל ירושלים סדריק דון.

בנושא אחר, בהפועל חיפה ינסו במהלך השבוע להאיץ את המשא ומתן מול החלוץ ג’בון איסט. השאלה העיקרית תהיה אורך החוזה של החלוץ.

יונתן פרבר חוגג עם גיונתן פרבר חוגג עם ג'בון איסט (אורן בן חקון)

דור מלול אמר: “הקבוצה צריכה להתחזק בכל מיני עמדות כדי שנוכל להשתפר בהן. הסגל הקיים צריך לעשות את המקסימום. עשינו עבודה הגנתית טובה אתמול”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */