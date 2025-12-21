יום ראשון, 21.12.2025 שעה 09:52
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

שביעות רצון בהפועל ת"א: "היה שבוע לא פשוט"

במועדון שמחו מהניצחון על ריינה: "לא משחק גדול שלנו אבל הכי חשוב שלקחנו עוד 3 נקודות". מחמאות לאלטמן, ניסיון להכשיר את טוריאל למשחק מול בית"ר

|
עומרי אלטמן חוגג עם החברים (חגי מיכאלי)
עומרי אלטמן חוגג עם החברים (חגי מיכאלי)

אחרי התיקו המכעיס נגד קריית שמונה ובצל השבוע הסוער סביב חולצת המחאה, הפועל תל אביב קיבלה יריבה בהזמנה כדי לחזור למסלול הניצחונות. החבורה של אליניב ברדה ניצחה אתמול (שבת) 1:3 את מכבי בני ריינה החלשה ונשארה מושלמת באצטדיון בלומפילד.

“לא משחק גדול שלנו, אבל הכי חשוב שלקחנו עוד 3 נקודות. היה שבוע לא פשוט עם הרבה רעשים מסביב וגם התחושה ששדדו אותנו נגד ק”ש לא נעלמה מהר. יש דברים טובים שניקח להמשך, אבל היו דקות במחצית השנייה שלא נראינו טוב ונתן על זה את הדעת. אחרי הגביע יש לנו משחק קשה מאוד נגד בית”ר בחוץ וזאת תהיה הזדמנות מבחינתנו לשנות את מאזן החוץ סוף סוף”.

יותר מהניצחון, במועדון היו מרוצים שהמשחק עבר בשלום ללא אירועים מיוחדים בין האוהדים למשטרה ומקווים שהשקט הזה גם יישמר בעתיד. יחד עם זאת, אחרי המשחק נגררו לעימות מול השר איתמר בן גביר שפרסם פוסט לאור הקללות נגד המשטרה, בן גביר עצמו ומפקד המחוז חיים סרגרוף.

מקצועית, בחודורוב שמחו מאוד מהניצחון ומכך שהקבוצה ממשיכה להשאיר את הנקודות בבלומפילד. מי שקיבל את מלוא המחמאות הוא כמובן כובש הצמד עמרי אלטמן, ששוב הראה שיש על מי לסמוך. מי שעוד קיבלו מחמאות היו הזרים לויזוס לויזו שכבר רשם שער שלישי באדום, שיקו שהנהיג את ההגנה וצמד הקשרים לוקאס פלקאו ואנדריאן קרייב. פלקאו ספג כרטיס צהוב חמישי ויחמיץ את מ.ס. אשדוד.

בהפועל עודדו את החלוץ דניאל דאפה, ששוב הגיע למצבים אבל לא ידע להכניס את הכדור לשער. גם הקהל האדום בשערים 4-5 מבין שדאפה בתקופה של חוסר ביטחון משווע ועודד אותו בסיום. בהפועל מאמינים מאוד שדאפה צריך שער שיחזיר לו קצת את החיוך והביטחון וכל עוד הוא מגיע למצבי הבקעה, זה בסוף יכנס וישחרר אותו ויוריד מהלחץ של בן ה-18.

דניאל דאפה (חגי מיכאלי)דניאל דאפה (חגי מיכאלי)

במועדון נפרדו אתמול מהקשר רן בנימין, שזכה לטקס לפני שריקת הפתיחה. בנימין כבר לא תחת המסגרת של הפועל ומתאמן באופן אישי, כשהוא ממתין לאשרת העבודה האמריקאית שאמורה להתקבל בקרוב.

המשא ומתן עם סתיו טוריאל נמשך, אבל כרגע לא מתקדם לשום מקום. הייתה הבנה שהצעה תתקבל בקרוב, אבל כרגע לא הגיעה כזאת עד כה לנציגים של כוכב האדומים ומלך שעריה. ההערכה שבהפועל לא יחרגו מתקרת התקציב וזה אומר שטוריאל יצטרך לקבל החלטה אם וכאשר תגיע הצעה מפתה מחו”ל. בלי קשר לזה, בצוות הרפואי ינסו להכשיר את טוריאל למשחק נגד בית”ר ירושלים.

