"קריסה טוטלית. משחק שערורייה, לא הופענו"

הלם בהפועל באר שבע. אחרי שני ניצחונות רצופים מול מכבי תל אביב ומכבי נתניה, החבורה של רן קוז'וק הושפלה בחוץ 3:0 אמש (שבת) על ידי עירוני טבריה ובעטה פעם נוספת בדלי מול קבוצת תחתית. בכך, האדומים העניקו מתנה ליריבות לצמרת, שיכולת לצמק את הפער מהם.

“קריסה טוטלית. משחק שערורייה שלנו, פשוט לא הופענו”, אמרו בתסכול בבירת הנגב. “קבוצה שרצה לאליפות משחקת עם 0 תשוקה, אפילו שאנחנו ממוקמים במקום הראשון. עלינו שחצנים ויהירים, כאילו הגולים ייכנסו לבד. יש נורות אדומות שדולקות כבר כמה משחקים, כמו הריפיון בהגנה. אנחנו לא יכולים להתפרק בצורה כזאת”.

בבאר שבע התקשו למצוא את המילים אחרי התבוסה לקבוצה מתחתית הטבלה, כשהמאמן רן קוז’וק לא שוחח עם השחקנים בסיום. עד כה, כל ארבעת המשחקים שבהם איבדה הקבוצה נקודות היו מול ארבע הקבוצות הנמצאות מעל הקו האדום במקומות 9-12. “ברור שאי אפשר להפסיד ככה. כל העבודה שלנו נגד הגדולות בטלה אם אנחנו מאבדים נקודות נגד התחתית. מול הקבוצות האלה לוקחים אליפות”, אמרו בקבוצה.

לאור המשחק החלש של כל הקבוצה, בבאר שבע לא מצאו אף נקודת אור אמש. במועדון ביקרו את ההכנה למשחק ואת היכולת האנמית של השחקנים. מי שקיבל ביקורת הוא הבלם ג’יבריל דיופ, שהורחק בכרטיס אדום בעקבות כניסה חזקה בזמן שאיבד את הכדור בהתקפה המתפרצת שממנה עלתה טבריה ליתרון ראשון. דיופ לא ישחק נגד מ.כ. שדרות בגביע וייתכן שימשיך על הספסל.

בנוסף לבלם, במועדון לא אהבו לראות את ההתנהלות של לוקאס ונטורה, שבסוף תוספת הזמן מחה על אי שריקה מצד השופט וניגש לעמדת החילופים. בבאר שבע ישקלו כיצד לפעול עם ונטורה, ששפת הגוף שלו כבר תקופה משדרת עצבנות וכעס. גם הברזילאי לא ישחק נגד שדרות בשבת לאחר שקיבל כרטיס צהוב חמישי.

לוקאס ונטורה לא מאמין (חג'אג' רחאל)

אחד השחקנים שהיה חסר הוא קינגס קאנגווה, שנמצא כעת עם נבחרת זמביה לקראת אליפות אפריקה. למרות שבבאר שבע מאוד מעריכים את קנגוואה, בצוות המקצועי טוענים שהחיסרון שלו הוא תירוץ בלבד. “קינגס יש רק אחד, אבל מול קבוצת תחתית יש מספיק שחקנים טובים שמחכים להזדמנות וצריכים לנצל אותה”, הסבירו בקבוצה.

התחושות הקשות אחרי ההפסד המפתיע הולכות ללוות את מחזיקת הגביע עד המשחק הקרוב נגד הפועל ירושלים בטרנר. בין לבין, האדומים יארחו בשבת הקרובה את מ.כ. שדרות לדרבי דרומי בסיבוב ח’ של גביע המדינה. קוז’וק יערוך שינויים רבים ושחקנים כמו אופיר מרציאנו, מיגל ויטור, אילון אלמוג, אלון תורג’מן, חמודי כנעאן ועוד יקבלו דקות משמעותיות.