"חייבים להביא שחקנים, אחרת אנו נהיה בבעיה"

הלם גדול בעירוני קריית שמונה לאחר התבוסה אמש (שבת) 4:1 להפועל פתח תקווה, הפסד שהשאיר את הקבוצה עמוק בתחתית ורק הודות להפסדה של הפועל ירושלים להפועל חיפה, הקבוצה מהצפון לא נשרה אל מתחת לקו האדום.

הפנים בחדר ההלבשה בסיום אמרו הכול, כששקט גדול שרר ומספר שחקנים אפילו הזילו דמעות, כאשר במועדון ינסו בימים הקרובים לעודד את השחקנים: “זה לא הזמן לתת בראש, אלא דווקא לעודד אחרי תבוסה כזאת”, אמרו במועדון. הבעלים, איזי שרצקי, או המנכ"ל, יוסי אדרי, צפויים לנסות ולהרים את מורל השחקנים בימים הקרובים.

בקבוצה מתרגלים למציאות החדשה ללא סאקו בנגורה, כאשר עם פציעותיהם של אנתוני לימבומבה ובילאל שאהין, הסגל של ק"ש, שהיה קצר, הפך לקצר עוד יותר, כשאמש, למאמן שי ברדה, לא היו יותר מדי אופציות על הספסל. “אנחנו צריכים להיות ביחד עכשיו. גם בלי בנגורה אפשר להיראות יותר טוב”, אמרו במועדון.

שחקני עירוני קריית שמונה מתוסכלים (ראובן שוורץ)

למרות זאת, גם שחקנים בקבוצה מודים, שהסגל הנוכחי לא מספיק והקבוצה זקוקה לחיזוק בהול: “אנחנו חייבים להביא שחקנים, אחרת נהיה בבעיה וכרגע רק אנחנו נשארנו בבלאגן עם בני ריינה והפועל ירושלים. לא רוצים לחשוב מה יקרה אם נצטרך להיאבק על הירידה”, אמרו.

קשר הרכש, פרננדו נאווה אורטגה, נמצא בתהליך של הוצאת ויזה וייקחו לו עוד מספר ימים להגיע ארצה, כשבכל אופן הוא או כל מי שיגיעו, יוכלו לשחק רק מאמצע חודש ינואר. אם לא די בצרות, אז גם מוחמד אבו רומי ויאיר מרדכי, שספגו צהוב חמישי, ייעדרו בגביע מול הפועל ר"ג בשישי והמאמן שי ברדה, יצטרך לשלב עוד מספר שחקני נוער כדי למלא את הסגל.

במועדון מבינים שמלבד הקשר הבוליביאני, יצטרכו להגיע לפחות עוד שלושה שחקנים, כדי שהקבוצה תוכל באמת להתחזק ולהעמיד סגל טוב יותר: "אנחנו צריכים להחזיק מעמד עד ינואר עם הראש מעל המים", אמר גורם. הבשורה המעודדת יותר מגיעה מכיוונו של המגן השמאלי בילאל שאהין, שאמור לחזור לאימונים מלאים וייתכן שיהיה בסגל למשחק הליגה החשוב מול בני ריינה במחזור הבא, בעוד שבוע וחצי.