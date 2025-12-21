יום ראשון, 21.12.2025 שעה 02:00
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2322-1517אתלטיק בילבאו8
2026-2417סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1820-1717אוססונה12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

"ריאל מדריד ניצחה שוב, אלונסו הפסיד עוד פעם"

למרות הניצחון על סביליה, בספרד קטלו את המאמן: "ההופעה הראתה שלא רק שהקבוצה לא משתפרת, היא הולכת אחורה באופן קבוע. הופעה הרואית של קורטואה"

צ'אבי אלונסו צועק על הקווים (IMAGO)
צ'אבי אלונסו צועק על הקווים (IMAGO)

ריאל מדריד סגרה את שנת 2025 בטעם מתוק, בערך, כשניצחה 0:2 את סביליה, כשמעבר לניצחון, קיליאן אמבפה השווה את שיאו של כריסטיאנו רונאלדו. על אף שהצליחו להשיג את שלוש הנקודות, התקשורת הספרד קטלה את צ’אבי אלונסו ושחקניו.

“ריאל מדריד ניצחה שוב, צ’אבי אלונסו הפסיד עוד פעם”, נכתב ב’מארקה’, שם הוסיפו: “התוצאה אולי מראה שהבלאנקוס השיגו שלוש נקודות נגד סביליה, אבל ההופעה מספרת על קבוצה שלא רק שלא משתפרת, אלא הולכת אחורה באופן קבוע. היא הציגה את אחד המשחקים הגרועים ביותר העונה בברנבאו”.

ה’אס’ התייחס למשחק גם כן: “גם היתרון המספרי לא שחרר את ריאל. ההפך קרה. סביליה החזיקה בכדור מול אצטדיון מלא המום ששרק בפה אחד בוז לוויניסיוס כשהוחלף”. מי שסחט מחמאות, הוא השוער טיבו קורטואה, שהצליח לשמור על רשת נקייה, כשאת ההופעה שלו הגדירו כ”הרואית”.

