"בכל עונה זה אותו הסיפור במשחקים האלה"

סביליה יצאה מאוכזבת אמש (שבת). האנדלוסים פגשו את ריאל מדריד במשחק קשה בסנטיאגו ברנבאו, אפשר להגיד גם היו די קרובים הרבה פעמים לכבוש שער ולצאת עם נקודות, אך פספסו פעם אחר פעם והפסידו 2:0 לבלאנקוס.

שחקן סביליה, לוסיאן אגומה, תקף אחרי המשחק: “היום יצאנו לשחק את המשחק שלנו, היו הרבה תקריות של שיפוט, עדיף שאני אשתוק כי אחרת אני עלול להגיד דברים… זה תמיד אותו סיפור.

“כל שנה אותו הדבר במשחקים האלה. יש דברים שאנחנו לא יכולים לשלוט בהם, דברים שניסינו לעשות על המגרש. יש החלטות שאני פשוט לא מבין… כולנו ראינו אותן. אני מרוצה מחבריי לקבוצה וממה שעשינו, מגיע לנו יותר”.

לוסיאן אגומה (IMAGO)

מאמן סביליה, מתיאס אלמיידה, שהורחק במחצית, אמר: “לפחות צריכים לשאול את השופט. מחיתי על עבירה, וכשקיבלתי צהוב שאלתי למה, רק כדי שיגידו לי אחר כך שאני מורחק. עצוב כמה הם יהירים. יש להם מיקרופונים, בכל משחק שאנחנו משחק ואני מאמן, המאמנים מתלוננים. אבל, תלונה, כשהיא מכבדת, היא מוצדקת לדעתי.

“הייתי רוצה שהם יקשיבו להקלטות האודיו, יש עדים. אני לא הולך להצהיר שום דבר, זה על המצפון שלי ואני ישן טוב. אני לא ליצן, יש לי את ההיסטוריה שלי בכדורגל, מה שקרה היום זה מגוחך ואני מתבייש לומר את זה, שום דבר לא ישתנה כי אני מאמן סביליה. אתם צריכים לבקש את ההקלטות, בשלב מסוים, תצטרכו להשעות שופט.

“מעולם לא ראיתי שני פנדלים נפסקים בשתי דקות, השיפוט היה נוראי. אני מברך את ריאל על הניצחון, אני לא אומר שהם ניצחו בגלל זה, התארים מדברים בעד עצמם. אני גאה בשחקנים שלי, הם שיחקו משחק סביר ביותר, יש לי כמה תלונות מסיבות שלא קשורות לכדורגל”.