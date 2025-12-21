הראשון מאז יוסי בניון: הנתון החריג של איסאק

אלכסנדר איסאק הצליח סוף סוף לכבוש את שערו השני בליברפול אמש (שבת) כשעלה כמחליף מול טוטנהאם והעניק לקבוצתו שער יתרון חשוב בדקה ה-56. לצערו, באותו המהלך הוא נפצע ונאלץ לרדת לספסל חזרה.

הרצף הלא נפוץ הזה – כניסה כמחליף, שער וחילוף החוצה – קרה למעשה רק פעם אחת בהיסטוריה של ליברפול כשב-2009 היה זה יוסי בניון שעשה את אותו הדבר מול מנצ’סטר סיטי.

באותו המשחק נכנס הישראלי בדקה ה-18 של המשחק, כבש את השער האחרון במשחק שהכריע בדרך ל-2:2, אך בדקה ה-85 נאלץ לסיים את המשחק מוקדם והוחלף.

באופן כללי האירוע אמש סביבות הפציעות בליברפול היה חריג. איסאק נכנס כמחליף במחצית במקום קונור בראדלי שנפצע, הוחלף בעצמו על ידי ג’רמי פרימפונג, וגם המגן שנכנס הוחלף בגלל פציעה כעבור חצי שעה.

אם זה לא מספיק, גם פלוריאן וירץ ירד כשהוא סוחב את הרגל והמצב לא נראה טוב בליברפול שתחכה לתוצאות הבדיקות של השחקנים. אלה מצטרפים לקודי גאקפו הפצוע ומוחמד סלאח שנמצא באליפות אפריקה ומותירים מצבת שחקנים דלה בחלק ההתקפי.