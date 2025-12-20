יום ראשון, 21.12.2025 שעה 00:10
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

נווה שאנן נעצרה, הפועל א.א פאחם מחקה את המינוס

הסגנית סיימה ב-1:1 מול בית שאן בחוץ ולא הצליחה לצמצם בחזרה את הפער מאחי נצרת. הקבוצה שהתחילה במינוס 12 נק' עלתה ל-0 נק' אחרי 2:2 מול באקה

|
שחקני מכבי נווה שאנן (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי נווה שאנן (חג'אג' רחאל)

המחזור ה-12 של ליגה א’ צפון נמשך הערב (שבת) כשמכבי נווה שאנן מהמקום השני בטבלה נעצרה עם 1:1 אצל הפועל בית שאן, בעוד הפועל אום אל פאחם, שמחקה את מינוס 12 הנקודות איתו התחילה את העונה, והפועל באקה אל גרבייה, נפרדו ב-2:2. 

הפועל בית שאן – מכבי נווה שאנן 1:1

אחרי שלושה ניצחונות רצופים, מכבי נווה שאנן נעצרה והפער שלה מאחי נצרת המוליכה, שניצחה אתמול, גדל לארבע נקודות. מנגד, בית שאן התאוששה מההפסד למכבי נוג’ידאת במחזור הקודם. עדן בן סימון העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-30. שתי דקות לאחר מכן, תום רואי דריהם הורחק, אך קבוצתו בכל זאת הצליחה לכפות שוויון בזכות שער של קאסם חילף בדקה ה-77.

הפועל אום אל פאחם – הפועל באקה אל גרבייה 2:2

אחרי 12 מחזורים, הפועל אום אל פאחם הצליחה למחוק את מינוס ה-12 נקודות איתו התחילה את העונה וכעת היא עם 0 נקודות, מרחק תשע נקודות מהפועל טירת כרמל שמעל הקו האדום. מנגד, באקה רשמה משחק חמישי ברציפות ללא ניצחון. האורחים היו אלה שעלו ראשונים ליתרון בזכות שער של מוחמד באדיר כבר לאחר שתי דקות. מג’ד חורי (8’) ואחמד ג’בארין (45’) השלימו מהפך, אך ליאור פיאסטרו קבע את תוצאת המשחק בדקה ה-62.

שחקני הפועל אום אל פאחם (חגשחקני הפועל אום אל פאחם (חג'אג' רחאל)
