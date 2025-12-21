יום ראשון, 21.12.2025 שעה 06:59
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
18675-8139הפועל ת"א
17733-8639מכבי ת"א
16667-7349הפועל העמק
15800-8439עירוני קריית אתא
14838-8699בני הרצליה
14657-6578הפועל חולון
13615-6548הפועל ירושלים
13865-80710מכבי ראשל"צ
12775-7379עירוני רמת גן
12801-7489הפועל ב"ש/דימונה
12747-6949עירוני נס ציונה
11774-7199מכבי רעננה
11740-6459הפועל גליל עליון
11858-76210אליצור נתניה

"משחק טריקי, אין לנו פריבילגיה להפסיד"

עם רצף של שישה ניצחונות בכל המסגרות, מכבי ת"א דרוכה לקראת נס ציונה הערב ב-20:55: "יש חשיבות למומנטום גם מבחינת ביטחון, זוכרים את מחול השדים"

|
מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב תתארח הערב (ראשון, 20:55) באולם לב המושבה שם תפגוש את עירוני נס ציונה במסגרת המחזור העשירי של ליגת העל. עודד קטש וחניכיו מגיעים למפגש כשבמאזנם שמונה ניצחונות אל מול הפסד בודד וכשבהמשך השבוע הצהובים ייצאו לבלגרד למשחק חוץ מול פרטיזן בלגרד שהובסה בשישי שעבר בידי ז'לגיריס קובנה. מבחינתם של אנשי הקבוצה מדובר ב-"משחק טריקי עם חשיבות גבוהה מאוד", זאת כאשר במועדון ירצו להמשיך את רצף הניצחונות.

"אי אפשר להפסיד באף משחק", אומרים אצל הצהובים, אשר מסתכלים על טבלת ליגת העל כשבכל עונה המטרה היא יתרון הביתיות לכל אורכו של הפלייאוף והדרך לשם עוברת דרך המקום הראשון בטבלת הליגה וכשיריבותיהן לא בדיוק איבדו משחקים. הדבר כמובן מביא את אנשי הקבוצה להזכיר "אין לנו פריבילגיה להפסיד. בכדורסל יש גם חשיבות למומנטום גם מבחינת ביטחון ורוצים להמשיך את המומנטום החיובי".  

חניכיו של עודד קטש נמצאים במומנטום חיובי עם רצף של ארבעה ניצחונות ביורוליג, האחרון שבהם על ולנסיה ביום חמישי האחרון. בזירה המקומית רצף הניצחונות עומד על שלושה. לצד זאת, במועדון לא מקלים ראש ביריבתם "חשוב לנצח באולם לא קל בו התקשינו בעבר מול קבוצה שהתחזקה". כזכור, לאחרונה עירוני נס ציונה הכריזה לאחרונה על צירופו של ג'קסון רואו. כאמור, הצהובים נמצאים בתקופה טובה כאשר מעבר לתוצאות, הדרך גם השתפרה לה אך במועדון מבהירים: "זוכרים את כל מחול השדים שהיה סביב הקבוצה ולא רוצים להתחיל אותו מחדש. אנחנו בתקופה טובה ורוצים להמשיך את התקופה הזו".

עודד קטש (רדאד געודד קטש (רדאד ג'בארה)

הסיבה העיקרית אולי לכך שבמועדון לא בדיוק ממהרים לצאת בהצהרות היא לוח המשחקים שיש לצהובים בשבועות הקרובים. תחילה בתחרות הבכירה של אירופה, שם יש לחניכיו של קטש שני משחקי חוץ עד לסיומו של הסיבוב הראשון מול יריבות שהובסו במחזור האחרון, רק שהדרך שבה נפתח לו הסיבוב השני היא בשבוע משחקים כפול בסגנון ספרדי. תחילה אצל הקבוצה הכי חמה של היורוליג – ברצלונה, שרצף הניצחונות שלה עומד על חמישה, ויומיים לאחר מכן יפגשו חניכיו של קטש את ריאל מדריד. ארבעה משחקי חוץ רצופים יהיו לצהובים ביורוליג לפני שיארחו את ז'לגיריס קובנה, זאת כאשר שבוע לאחר מכן יגיע לו שבוע משחקים כפול נוסף הפעם בסימן יווני – משחק חוץ מול אולימפיאקוס ואז משחק בית מול פנאתינייקוס.  

