יום ראשון, 21.12.2025 שעה 09:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

כ-4,000 אוהדי מכבי ת"א יגיעו למשחק הקריטי

האלופה תנסה לצמק את הפער מהפסגה ל-4 נקודות ב-20:15 כשהיא זקוקה לניצחון מול מכבי נתניה בחוץ. לאזטיץ' מחפש את הציוות שיביא מספרים בחלק הקדמי

|
שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)
שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)

מכבי תל אביב תגיע הערב (ראשון, 20:15) לאצטדיון מרים בנתניה למשחק קריטי מול מכבי נתניה, כאשר ניצחון של האלופה יצמק את הפער מהמקום הראשון לארבע נקודות, וזאת אחרי שהפועל באר שבע הפסידה אמש 3:0 לעירוני טבריה. הקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ רוצה לצאת מהמשבר שבו היא נמצאת וחשיבות המשחק הזה ברורה לכולם עכשיו עוד יותר אחרי המעידה של מוליכת הטבלה.

נכון לשעות הלילה כ-4,000 אוהדי מכבי ת”א רכשו כרטיסים והבטיחו את מקומם באצטדיון מרים, כאשר מכירת הכרטיסים עוד פתוחה עבור הקהל הצהוב. הקבוצה של לאזטיץ’ זקוקה לתמיכת הקהל כדי לצאת מהמשבר המקצועי שבו היא נמצאת ואין ספק שבמועדון מרוצים מכך שכמות כזו של אוהדים הבטיחה את מקומה אחרי המראות הלא נעימים מול הפועל פתח תקווה במחזור הקודם בכל הנוגע ליציעים הריקים בבלומפילד.

בכל הנוגע לצד המקצועי, לאזטיץ’ מחפש את הציוות שיעניק לו מספרים בחלק הקדמי ובאימונים האחרונים ניסה מספר אפשרויות, וניכר כי הוא מתלבט מה יהיה הכי נכון למשחק מול נתניה ולמומנטום שבו נמצאים חלק משחקני ההתקפה שלו. מה שכן, נראה כי המאמן מבין שהוא צריך לשים כמה שיותר שחקנים שנמצאים בכושר הבקעה על הדשא ולכן עידו שחר צפוי לחזור ל-11. 

עידו שחר, צפוי לקבל את הקרדיט (שחר גרוס)עידו שחר, צפוי לקבל את הקרדיט (שחר גרוס)

גם קרווין אנדרדה נמצא בתמונת ההרכב של המאמן, כאשר סייד אבו פרחי אמור להמשיך ולקבל את הקרדיט בחוד. כריסטיאן בליץ’ ואיסוף סיסוקו, כפי שאמר המאמן, בסגל למשחק, אך ימתינו על הספסל. אופק מליקה ימשיך לקבל את הקרדיט בין הקורות ואם יפגין יכולת טובה במשחקים הקרובים, הצהובים ילכו איתו עד לסוף העונה.

