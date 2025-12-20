יום ראשון, 21.12.2025 שעה 00:08
כדורגל ישראלי

ממשיך להרשים: חלאילי כבש במדי סן ז'ילואז

הקיצוני הישראלי העלה את אלופת בלגיה ל-0:2 מול זולטה ורכם, שער ליגה שני שלו העונה. מחצית לנאתכו בהפסד פרטיזן, 90 דק' לסטויאנוב בדינמו בוקרשט

ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)
ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)

הליגות השונות ברחבי אירופה בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (שבת) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות השונות.

# ענאן חלאילי המשיך להרשים עם 87 דקות בהן שוב מצא את הרשת, כשהוא העלה את קבוצתו סן ז’ילואז ליתרון 0:2 במשחק נגד זולטה ורכם במסגרת המחזור ה-19 של הליגה הבלגית. זהו השער השני של הקיצוני העונה בליגה, הרביעי בכל המסגרות. התוצאה נותרה כך עד לסיום.

# אחרי שלושה ניצחונות רצופים, ביברס נאתכו ופרטיזן בלגרד הפסידו. הקשר הישראלי לא פתח בהרכב, אך נכנס מיד בתום ההפסקה והשלים מחצית שנייה מלאה, כשהוא וחבריו נכנעו 1:0 ל-FK IMT במסגרת המחזור ה-20 של הליגה הסרבית.

# ניקיטה סטויאנוב שיחק 90 דקות בהפסד 2:0 של דינמו בוקרשט לאראד, במסגרת המחזור ה-21 של הליגה הרומנית. שחקן ההגנה הישראלי לא הצליח הפעם לעזור לחבריו לנצח, ואף לא לשמור על רשת נקייה.

# רועי בן שמעון לא התחיל ב-11 של אלבסני במסגרת המחזור ה-17 של הליגה האלבנית, החלוץ הישראלי כן עלה מהספסל בדקה ה-82 כשהתוצאה כבר הייתה 2:3 לזכות היריבה ביילס. 

