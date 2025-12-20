יום שבת, 20.12.2025 שעה 22:12
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

קוז'וק: רמת ההגנה שלנו הייתה פשוט בושה היום

מאמן הפועל ב"ש אמר לאחר ההפסד המפתיע: "אנחנו יכולים ללמוד מטבריה על צניעות ותשוקה, אם כל פעם שיהיו חסרים שחקנים ניראה ככה, אין לנו מה לחפש"

|
רן קוז׳וק (חג'אג' רחאל)
רן קוז׳וק (חג'אג' רחאל)

הלם באצטדיון גרין, או בשמו החדש בראל. אין דרך אחרת לתאר את התוצאה המפתיעה, כשהפועל באר שבע הובסה 3:0 מול עירוני טבריה, זאת במסגרת המחזור ה-15 בליגת העל ולמעשה מוליכת הטבלה נתנה פתח למכבי תל אביב ובית”ר ירושלים לצמצם את הפערים בצמרת.

מאמן המפסידה, רן קוז’וק, אמר בסיום: “אני חושב שאיבדנו את הראש במשחק. רמת ההגנה שלנו הייתה פשוט בושה היום, זה היה נכון מתחילת המשחק. אני לא יודע מה הסיבות, אבל יודע שאנחנו יכולים ללמוד מטבריה על צניעות ותשוקה. הופתעתי מאיך שנראינו”.

על החיסורים של קאנגווה ובלוריאן: “אני חושב שאם כל פעם שיהיו חסרים לנו שחקנים, בין אם זה אחד, שניים או ארבעה, ניראה כמו שנראינו, אז אין לנו מה לחפש בכלל במקומות שאנחנו רוצים להיות. אני חושב שהשחקנים צריכים להרים את עצמם, קודם כל אני”.

קינגס קאנגווה ואור בלוריאן. היו חסרים (רדאד גקינגס קאנגווה ואור בלוריאן. היו חסרים (רדאד ג'בארה)

מה לא עבד היום: “אני חושב שלא הופענו היום. זה קודם כל אני ואחר כך השחקנים. מתחילת המשחק, גם בחצאי המצבים שיצרנו זה לא היה מספיק אבל מה שהטריד אותי יותר מהדקות הראשונות זו רמת התשוקה שלנו בהגנה, הלחץ שלנו על הכדור. המשחק היה בקצב מאוד נמוך בהשוואה למשחקים שלנו, וגם הקצב ההתקפי שלנו מתחיל מהקצב ההגנתי שלנו. זה השתפר בתחילת המחצית השנייה, אבל האדום טרף את הקלפים”.

על זה שהכתירו אותם בשלב מוקדם: “כשהיו ימים קשים וביקרו אותנו זה לא חלחל, וגם עכשיו כשאנחנו בראש הטבלה זה לא מחלחל. יש לנו את הכלים והיכולות לעבור את התקופה הזו ולקום מהמשחק”.

גם אופיר דוידזאדה התייחס להופעה בסיום: “משחק פחות טוב שלנו, למרות ששלטנו במשחק עד האדום ביחד עם הגול, אז קצת איבדנו את הגול. זה בסדר להתבאס, כן צריך להרים את הראש, מחר זה יום חדש. אנחנו עדיין בעונה טובה, זה חלק מהכדורגל. הדבר החשוב זה איך עוברים את זה כמה שיותר מהר. הפנים למשחק הבא, נלמד מהטעויות ונשתפר.

אופיר דוידזאדה (רדאד גאופיר דוידזאדה (רדאד ג'בארה)

“אני חושב שבגול ביחד עם האדום איבדנו את קצב המשחק והמיקום שלנו. מאוד רצינו גם את השוויון, אז המשחק נפתח קצת יותר. גם הגענו להזדמנות שכמעט היה גול, זה היה יכול לשנות את המומנטום, אבל כל הכבוד לטבריה. היינו פחות מרוכזים והם ניצלו את זה”.

על ההחמצה שלו במחצית השנייה: “המצב שלי או של השחקנים האחרים עוברים לנו, אבל זה לא משנה, אני לא מתעסק בזה. אני חושב שהדבר הכי חשוב בעולם עכשיו הוא לשנות את התחושות האלו”.

גם מאמן המנצחת המפתיעה, אלירן חודדה, דיבר בסיום: “אני חושב שמבחינת התוצאה המשחק הוא אדיר לטבריה, אבל בסוף זה רק שלוש נקודות. מגיע שאפו לבחורים על המשחק, צריך כבר להתכונן לבית”ר ירושלים. אם אנחנו לא נאמין ונחשוב שאנחנו יכולים, אין טעם שנעסוק בענף הזה. עוברת עלינו תקופה מאוד מאתגרת אבל בכל קושי יש הזדמנות ואני שמח שהבחורים ניצחו את זה”.

אלירן חודדה (חגאלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

על המאזן מול הגדולות והשינוי היום: “כשמנצחים הכל נכון. יש לנו עליות וירידות גדולות מדי, אנחנו צריכים לשפר עוד דברים אצלנו גם בספיגות וגם בשערים שאנחנו מבקיעים. זה התפקיד שלי עכשיו לעשות את זה.

על עידו שרון בשער: “ההחלטה כבר קרתה לפני שלושה משחקים. הוא מתאמן טוב והאמנו בו בתחילת העונה כי חשבנו שהוא יוכל לתת לנו את המענה כשנצטרך אותו. אני מאוד שמח שהוא מציג את היכולת הזו כבר שלושה משחקים”.

עידו שרון עם הכדור (חגעידו שרון עם הכדור (חג'אג' רחאל)

על הגול של קלטינס והאדום שהצטרף לכך: “קלטינס סיים את הגול כמו שהוא יודע, אני שמח בשבילו. עדיין, זה רק שלוש נקודות וביום שבת יש לנו גביע עם בית”ר ונצטרך לדעת לבוא מוכנים שוב. הסתכלתי בטבלה עכשיו, ראיתי שאני עם 17 נקודות, זה הכי חשוב לי. עוד כמה שנים יראו את המשחק הזה בטלוויזיה”.

